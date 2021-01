Habroxia 2: Retro-Shoot-em-up erhält physische Version für PS Vita

PC Switch XOne Xbox X PS4 PSVita

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Sonys Playstation Vita wird nur noch bei wenigen Spiele-Releases als Plattform bedacht, noch seltener erfolgen physische Versionen der Titel. Um so interessanter könnte für Freunde des Handhelds das Shoot-em-Up Habroxia 2 sein. Der Titel erscheint am 3. Februar 2021 digital für PC, Xbox One, PS Vita und Playstation 4, bei Play-asia.com werden die Versionen für Playstation 4 und Playstation Vita zudem mit einem physischen Release bedacht.

Mit Habroxia 2 erwartet euch laut der Entwickler ein nicht-linearer Space-Shooter mit Twin-Stick-Steuerung, in Pixel-Optik und mit Chiptune-Musik, in dem ihr gegen 20 einzigartige Bosse antretet, eure Schiffs-Bewaffnung selbst auswählt und 64 Verbesserungen für euer Schiff verdient. Spieler, die weitere Herausforderungen suchen, sollen neben dem New Game+ mit den Modi Boss-Rush oder Boost-Rush versorgt werden.

Da die Anfang Dezember 2020 gestartete, einmonatige Vorbestellerphase beendet ist, bleibt abzuwarten, ob und wie viele freie Exemplare am 3. Februar in den freien Verkauf gelangen. Liebhaber klassischer Ballerspiele mit Hang zum Modul sollten sich den Tag also vormerken. Diese News schließt der offizielle Habroxia-2-Trailer, der euch einen Einblick in das Gameplay verschafft.