PM: Kostenlose Demo für Monster Hunter Rise angekündigt (Capcom)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Im Rahmen des „Monster Hunter Digital Events“ haben wir heute neue Details zum kommenden Spiel Monster Hunter Rise, dem nächsten Kapitel der preisgekrönten Action-RPG-Serie, verraten. Ab dem 8. Januar 2021 um 8 Uhr wird für den gesamten Januar eine kostenlose Demo zu Monster Hunter Rise für die Nintendo Switch™ im Nintendo eShop verfügbar sein und euch als angehende Monsterjäger dazu einladen, euch selbst euren ersten Eindruck von dem mit Spannung erwarteten Neuzugang in das geschichtsträchtige Franchise zu machen.

Im Rahmen des Livestreams wurde außerdem ein neuer Trailer gezeigt, der die „Wyvernritt“-Mechanik zeigt, neue und wiederkehrende Monster vorstellt sowie frische frostige Jagdgründe enthüllt, die ihr erkunden könnt, wenn das Spiel am 26. März 2021 für die Nintendo Switch™ erscheint.

Die Demo

Die kostenlose zeitlich begrenzte Demo zu Monster Hunter Rise gibt euch bis zum 31. Januar ausreichend Zeit, dieses brandneue Spielerlebnis auszuprobieren. Ihr könnt euch den Herausforderungen der Demo allein oder mit bis zu drei Gefährten im Mehrspieler-Modus lokal* oder online** stellen und alle 14 Waffentypen ausprobieren.

Übersicht der verfügbaren Missionen in der Demo:

Insgesamt stehen euch in der Demo 30 Versuche für die Herausforderung zur Verfügung, die zwischen den unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden aufgeteilt werden können. Die Tutorials (Training und Wyvern-Reiten) zählen nicht zum Versuchslimit, können aber nach dem Erreichen von 30 Versuchen nicht mehr aufgerufen werden.

Neuer Trailer

Der neue Trailer zeigt erstmals das eisige Monster Goss Harag. Dieses mit Fangzähnen und Stacheln ausgestattete Monster streift auf der Suche nach Beute durch verschneite Felder und nutzt Klingen aus Eis, um Jägern eine gehörige Abkühlung zu verschaffen. Goss Harag lebt in den frostigen Eislanden, einem schneebedeckten und windgepeitschtemneuen Jagdrevier, das einst Nistplatz von großen Drachen war, die nur die mutigsten Jäger bekämpfen würden.

Die Monster

Viele weitere klassische Monster und Fanlieblinge werden der stetig anwachsenden Liste an Widersachern in Monster Hunter Rise hinzugefügt. Zusätzlich zu den bereits angekündigten Monstern werden Jäger in Monster Hunter Rise auch auf Lagombi, Khezu, Groß-Baggi, Barioth, Mizutsune und Tigrex treffen. Weitere Monster werden in Kürze bekanntgegeben.

Monster Hunter Rise kann ab sofort als physische oder digitale Standardedition vorbestellt werden, zusätzlich wird eine besondere digitale Deluxe Edition und eine Collector’s Edition angeboten. Die Deluxe Edition wird neben der digitalen Standard-Edition des Spieles einen Gutschein für ein digitales DLC-Pack enthalten, das für In-Game-Zusatzinhalte wie ein „Kamurai“-Rüstungs-Set, exklusive Gestiken, kosmetische Items und mehr eingelöst werden kann.