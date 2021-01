Monster Hunter - Rise: Kostenlose Demo im Nintendo eShop verfügbar

Switch

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Monster Hunter - Rise ab 59,90 € bei Amazon.de kaufen.

Auf den The Games Awards 2020 kündigte Nintendo das Erscheinen einer Demo im Januar 2021 für das (bislang) Switch-Exklusive Action-RPG Monster Hunter - Rise an. Ab sofort könnt ihr euch die kostenlose Testversion im Nintendo eShop herunterladen - allerdings ist die Verfügbarkeit der Demo begrenzt und am 31. Januar 2021 endet die Testmöglichkeit.

Bis zu diesem Zeitpunkt könnt ihr euch im Solo-Modus oder im Lokalen- und Online-Multiplayer mit bis zu drei weiteren Spielern an den Herausforderungen "Erlege einen Groß-Izuchi" und "Erlege einen Mizutsune" versuchen, sowie die Tutorials "Basistraining" und "Wyvernritt" absolvieren. In allen Modi stehen euch die 14 vorhandenen Waffen zur Verfügung. Allerdings beschränkt sich die Demo auf 30 Versuche bei den Herausforderungs-Missionen - die Tutorials zählen nicht dazu. Auf letztere könnt ihr jedoch nicht mehr zurückgreifen, wenn die 30 Versuche verbraucht sind.

In einem neuen Trailer, der am Ende dieser News eingebettet ist, erlebt ihr neben einigen bekannten Widersachern das neue Eis-Monster Goss Harag "in Action"und bekommt das Feature des Wyvern-Reitens zu sehen.