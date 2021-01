Outriders: Release auf den 1. April verschoben // Demo im Februar

PC XOne Xbox X PS4 PS5

People Can Fly haben kürzlich Neuigkeiten - unter anderem bei Twitter - zu ihrem kommenden Actiontitel Outriders (in der Preview+) bekanntgegeben. Neuigkeit Eins wird all diejenigen, die voller Vorfreude auf den Titel warten, nicht glücklich stimmen: Denn Outriders wird nicht wie erwartet am 2. Februar 2021 erscheinen, sondern erst gut zwei Monate später am 1. April 2021. Die Zeit soll genutzt werden, um den Titel noch weiter zu verbessern und einen gelungenen Launch zu gewährleisten.

Zudem kündigten die Entwickler an, dass sie am 25. Februar eine Demo-Version zu Outriders veröffentlichen werden, in der ihr die ersten Stunden mit allen vier Klassen, im Single-Player und im Koop spielen könnt. Solltet ihr euch anschließend für den Kauf entscheiden, sollen die bis dahin erspielten Fortschritte übernommen werden.