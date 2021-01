Vor 20 Jahren: Microsoft erwog Übernahme von Nintendo

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Xbox feiert dieses Jahr zumindest in den USA ihren 20. Geburtstag. In Europa kam Microsofts erste Spielekonsole erst ein paar Monate später auf den Markt, nämlich im März 2002. In einem neuen Report zeichnet Bloomberg die Geschichte der Xbox nach und sprach dafür mit dem Team, das die ersten Prototypen der Konsole entwickelt hat. Zwei beeindruckende Anekdoten über Microsofts Markterschließungs-Strategie sind darin enthalten. So berichtet der erste Xbox-Abteilungsleiter Rick Thompson über ein Treffen mit einem namentlich nicht genannten Konami-Mitarbeiter:

Manche meiner Meetings waren unfassbar. Ich bin nach Japan geflogen um mich mit einem Verantwortlichen bei Konami zu treffen. Alle haben mich gewarnt, dass dieser Kerl ein massiver Trinker ist. Wir hatten einen Übersetzer im Schlepptau, weil er kein Wort Englisch sprach und in einer Nacht haben wir einen ganzen Kasten Asahi-Bier und eine Flasche Courvoisier-Shots geleert. Um 04:00 morgens habe ich mich auf den Weg zurück ins Hotel gemacht. Um 09:00 Uhr komme ich zur Besprechung. Der Konami-Mitarbeiter taucht auf. Sonst niemand. Der Übersetzer wurde nie wieder gesehen. Der Kerl von Konami reicht mir seine Hand und geht, wie um zu sagen: „Deal. Ich bin dabei.“

Noch erstaunlicher ist, dass Microsoft damals offenbar bereit war, eine Menge Geld für den Einstieg ins Konsolengeschäft auf den Tisch zu legen und bei mehreren Spiele-Firmen zwecks Übernahme anklopfte. So habe EA dankend abgelehnt. Weniger dankbar verlief ein anderes Übernahme-Gespräch Nintendo, um das Steve Ballmer gebeten hatte. Kevin Bachus, damals Director of Third Party Relations bei Microsoft, erzählt:

Steve bat uns, ein Treffen mit Nintendo zu vereinbaren und zu klären, ob sie an einer Übernahme interessiert wären. Sie haben sich einfach ihre Ärsche abgelacht. Stellt Euch vor, jemand würde Euch eine Stunde lang einfach nur auslachen. So ist dieses Meeting gelaufen.

Ein Sprecher von Nintendo erklärte Bloomberg auf Anfrage, man äußere sich nicht zu vertraulichen Diskussionen, aus denen nichts geworden ist. Aus dieser Stellungnahme lässt sich natürlich auch schlussfolgern, das das Gespräch ungefähr wie von Bachus geschildert stattgefunden haben muss.