Minecraft Earth wird eingestellt

Mit Minecraft Earth wollten Microsoft und Mojang eine ihrer wichtigsten Marken im Stil von Pokémon Go auf Smartphones transportieren – das Timing hätte ungünstiger nicht sein können. Denn die Early-Access-Version des Spiels startete Ende November 2019 in Deutschland. Damit fiel der Auftakt und Startzeitraum genau mit dem Beginn der Covid-19-Pandemie zusammen, was das Freunde treffen und draußen herumlaufen eher erschwerte und so zum Scheitern des Titels führte.

Dementsprechend kündigten die Entwickler jetzt auf ihrer Website die Einstellung von Minecraft Earth an. Mit dem heutigen Update werden alle Echtgeld-Transaktionen aus dem Spiel entfernt, Rubin-Kosten reduziert und die benötigte Zeit fürs Crafting ebenfalls drastisch heruntergefahren. Alle fertiggestellten neuen Inhalte wurden damit veröffentlicht, neue aber nicht mehr entwickelt. Am 30. Juni werden die Server abgeschaltet und das Spiel aus dem App-Store entfernt. Einen Tag später werden sämtliche Spieler-Daten gelöscht.

Solltet Ihr zu irgendeinem Zeitpunkt eine Mikrotransaktion getätigt haben, wird Euer Rubin-Guthaben in Minecoines umgerechnet, die Ihr für Skins und Erweiterungen der Minecraft Bedrock Edition einlösen könnt, die Ihr dann ebenfalls umsonst bekommt.