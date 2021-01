Cobra Kai - The Karate Kid Saga Continues: Für PC erschienen

PC Switch XOne PS4

Vor einigen Tagen erschien auf Netflix die dritte Staffel der erfolgreichen Serie Cobra Kai, die die Geschichte der alten Karate Kid-Filme rund um Daniel LaRusso und seinen alten Rivalen Johnny Lawrence fortsetzt. Passend dazu hatte GameMill Entertainment bereits Ende Oktober 2020 das Spiel Cobra Kai - The Karate Kid Saga Continues für die Playstation 4 und die Xbox One auf den Markt gebracht. Am 24. November folgte die Fassung für Nintendo Switch. Nun erweiterte GameMill den Kundenkreis auch auf PC-Besitzer. Auf Steam ist der Titel noch bis zum 12. Januar mit einem 15%-Rabatt für 16,99 Euro erhältlich. Danach steigt der Preis auf 19,99 Euro.

Das Spiel bietet acht spielbare Charaktere. Neben den beiden Rivalen sind auch einige ihrer Schüler dabei. Versprochen werden umfassende Movesets, Komboangriffe, Fortschrittssystem, Charaktertausch in Echtzeit und Ultimative Angriffe. In 28 Missionen prügeln sich die beiden rivalisierenden Dojos durch Los Angeles. Für das richtige Cobra Kai-Feeling sollen die Original-Stimmen der Schauspieler und die Musik aus der Serie sorgen.