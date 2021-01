Teaser Weihnachten ist das Fest der Liebe, und voller Liebe startete vor Weihnachten Jörg L., nach langer Zeit, wieder dieses Taktikspiel. Doch was er dann sah, verschlug ihm die Sprache! Klicken Sie jetzt!

Schon etwas länger ist es her, dass ich die ganze Welt damit beeindruckte, das Achievement „Blitzkrieg“ (Lightning War) freizuschalten. Nein, nicht bei Panzer Corps 2 oder Sekiro, sondern bei Into the Breach (Hagens GG-Test: 8.0), anno 2018.

Falls ihr es damals verpasst habt, mein einsamer Weltkrekord im Erreichen dieses Standarderfolgs wurde damals live auf Video verewigt: Into the Breach: Jörgs Blitzsieg-Erfolg-Versuch. In 28:43 Minuten schaffte ich es souverän, mit einer vorgegebenen Mech-Squad zwei Inseln zu befreien, gefordert waren für diesen unglaublichen, einzigartigen und wohl von niemand sonst in der Galaxie geschafften Erfolg, maximal 30 Minuten zu benötigen.

Irgendwie hatte ich um Weihnachten 2020 herum noch mal Lust auf Into the Breach bekommen. Wie schon FTL von den selben Machern dekliniert es wenige Grundregeln gekonnt und suchterzeugend immer neu durch, bei FTL in Roguelike-Form, hier eher nach Vorbild von Schach: Immer neue Maps werden generiert, auf denen ich mit meiner drei Mechs großen Squad aus dem Boden kommende Alien-Monstren namens „Vek“ davon abhalten muss, unschuldige Stadtblöcke zu vernichten. Schaffe ich das auf allen vier Inseln, kommt es auf (oder unter…) der fünften zum großen Finale.