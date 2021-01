Xbox Game Pass: Im Januar mit Injustice 2, Torchlight 3 und mehr

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Am morgigen Donnerstag kommen die ersten Spiele im Jahr 2021 in den Xbox Game Pass. Falls ihr den Xbox Game Pass noch nicht nutzt, könnt ihr ihn noch bis 25. Januar in der Ultimate-Version für nur einen Euro für die ersten drei Monate ausprobieren.

Folgende Spiele kommen am 7. Januar in den Xbox Game Pass:

Football PES 2021 Season Update (Android und Konsole)

(Android und Konsole) Injustice 2 (Android, Konsole, und PC)

(Android, Konsole, und PC) The Little Acre (Android und Konsole)

Folgende Titel bereichern das Angebot ab 14. Januar:

Neoverse (PC)

(PC) Torchlight 3 (Android und Konsole)

(Android und Konsole) What Remains of Edith Finch (PC)

(PC) YIIK: A Postmodern RPG (PC)

Außerdem gibt es einige neue Perks, die ihr in der Perk-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, der Xbox App auf Windows 10 PC und der mobilen Xbox Game Pass App aktivieren könnt:

Spellbreak – Chapter 1 Pass (bis 8. April): Lasst dem Kampfmagier in euch freien Lauf und verbessert eure Chancen dank dem Chapter 1: Spellstorm Pass, mit dem ihr euch Ruf-Boni, Belohnungen, Gold, mehr Quests und exklusive kosmetische Anpassungen sichert.

– Chapter 1 Pass (bis 8. April): Lasst dem Kampfmagier in euch freien Lauf und verbessert eure Chancen dank dem Chapter 1: Spellstorm Pass, mit dem ihr euch Ruf-Boni, Belohnungen, Gold, mehr Quests und exklusive kosmetische Anpassungen sichert. World of Warships: Legends – Holiday Cruisers (bis 1. April) Schnappt euch das Xbox Game Pass Holiday Cruisers-Bundle und ergänzt eure Flotte in World of Warships: Legends mit zwei vielseitigen und wendigen Kreuzern.

– Holiday Cruisers (bis 1. April) Schnappt euch das Xbox Game Pass Holiday Cruisers-Bundle und ergänzt eure Flotte in World of Warships: Legends mit zwei vielseitigen und wendigen Kreuzern. World of Tanks – Legend of War Pack (bis 31. März) Downloadet das Legend of War Pack und werdet zur Legende der Schlachtfelder in World of Tanks. Enthalten sind drei Premium-Panzer verschiedener Nationen, eine volle Woche Premium-Spielzeit und jede Menge Gold.

Für einen gelungenen Start ins neue Jahr verdoppelt Xbox im Januar die Punkte, die ihr für den erfolgreichen Abschluss von Ultimate Quests in Titeln, die in EA Play enthalten oder optimiert für Xbox Series X|S sind. Die doppelten Punkte gibt es aber auch auf der Xbox One.

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Xbox Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Um euch die Spiele dauerhaft zu sichern, könnt ihr sie im Rahmen des Xbox Game Pass mit einem 20 Prozent Preisnachlass kaufen. Folgende Titel verlassen am 15. Januar den Xbox Game Pass: