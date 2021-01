PM: Neu im Xbox Game Pass: Injustice 2, Torchlight III und mehr! (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Happy New Year, liebe Community! Ein neues Jahr wartet und mit ihm kommen jede Menge neue aufregende Spiele im Xbox Game Pass! Sorge für einen guten Start in 2021 und sichere Dir noch bis zum 25. Januar Deine ersten 3 Monate im Xbox Game Pass Ultimate für nur 1€! Am besten wirfst du direkt einen Blick auf die neuen Spiele, die Du schon bald im Xbox Game Pass spielst!

eFootball PES 2021 Season Update (Android und Konsole) – 7. Januar

Schnapp Dir den Ball in eFootball PES 2021 mit Lionel Messi, Christiano Ronaldo, Diego Maradona und weiteren Legenden des Sports. Spiele beispielsweise mit Freunden online im Koop-Modus oder nimm im Matchday-Modus an spannenden Echtzeit-Echtzeit teil. Jetzt – zum 25jährigen Jubiläum der Reihe – ist der perfekte Zeitpunkt um den Spaß und das dynamische Gameplay von PES zu entdecken!

Injustice 2 (Android, Konsole, und PC) – 7. Januar

Tauche ein in Injustice 2, das packende Sequel zu Injustice: Gods Among Us – dem übernatürlichen Fighting-Titel, in dem Du die beliebtesten DC-Charaktere in gnadenlosen Kämpfen gegeneinander antreten lässt. Setze in Injustice 2 gemeinsam mit Batman und seinen Verbündeten die filmisch mitreißende Geschichte des ersten Teils fort und stelle die Ordnung der Gesellschaft wieder her. Doch Vorsicht: In den Schatten lauern jene, die Superman’s Regime um jeden Preis wiederherstellen wollen.

The Little Acre (Android und Konsole) – 7. Januar

ID@Xbox – The Little Acre erzählt die Geschichte von Aidan und seiner Tocher Lily im Irland der 50er Jahre. Nachdem er Spuren zum Verbleib seines vermissten Vaters findet, stellt Aidan Nachforschungen an, bis er sich unversehens in einer seltsamen neuen Welt wiederfindet. Lily ist selbst eine kleine Heldin und folgt ihm auf ihrem eigenen gefahrvollen Weg. Tauche ein in eine liebevoll gestaltete Welt mit handgemachten Animationen sowie vollständiger Synchronisation und entdecke ein einzigartiges Abenteuer, das noch lange im Gedächtnis bleibt.

Neoverse (PC) – 14. Januar

ID@Xbox – Neoverse ist ein wunderschönes, zeitloses Fantasy-Spiel, das Roguelite-Mechaniken mit Kartendeckbau und herausfordernder Strategie kombiniert. Starte Dein Abenteuer, stelle Deine Fähigkeiten auf die Probe und rette gemeinsam mit einzigartigen Helden die Welt in verschiedenen, alternativen Zeitlinien.

Torchlight III (Android und Konsole) – 14. Januar

ID@Xbox – Seit den Ereignissen von Torchlight II sind Jahrhunderte vergangen und das Ember Imperium ist dem Untergang geweiht. In Torchlight III wird Novastraia erneut von einer Invasion bedroht, und es liegt an Dir, das Reich gegen die Netherim und ihre Verbündeten zu verteidigen. Bring all Deinen Mut auf, nutze Deine mächtigen Fähigkeiten und erlange Ruhm und Ehre in diesem neuen Abenteuer.

What Remains of Edith Finch (PC) – 14. Januar

ID@Xbox – What Remains of Edith Finch ist eine Sammlung charmanter Kurzgeschichten, die allesamt das Schicksal einer Familie im Bundesstaat Washington beschreiben. Folge Edith während sie ihre Familiengeschichte Schritt für Schritt aufdeckt und erfahre, warum sie die letzte Überlebende dieser Tragödie ist.

YIIK: A Postmodern RPG (PC) – 14. Januar

ID@Xbox – Tauche in diesem surrealen JRPG in das Jahr 1999 ein und begleite den College-Studenten Alex, der Zeuge wird, wie eine Frau spurlos aus einem Fahrstuhl verschwindet. Schnell trommelt er eine Gruppe von Außenseitern über das Internet zusammen und ermittelt in dem mysteriösen Fall. Rüste Dich mit allerhand ungewöhnlichen Hilfsmittel wie Vinyl-LPs, Kameras sowie andere Kuriositäten aus und schlage Dich durch rundenbasierte Kämpfe oder abwechslungsreiche Minispiele. Irgendwo hinter Fabriken voller Sprengfallen und rätselhaften Höhlen wartet die Wahrheit.

Navigiere in die Perk-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, schau in die Xbox App auf Windows 10 PC oder nutze die mobile Xbox Game Pass App auf Deinem Smartphone und schnapp Dir die neusten Xbox Game Pass Ultimate Perks!

Spellbreak – Chapter 1 Pass (bis 8. April)

Lasse dem Kampfmagier in Dir freien Lauf und verbessere Deine Chancen dank dem Chapter 1: Spellstorm Pass, mit dem Du Dir Ruf-Boni, Belohnungen, Gold, mehr Quests und exklusive kosmetische Anpassungen sicherst.

World of Warships: Legends – Holiday Cruisers (bis 1. April)

Schnapp Dir das Xbox Game Pass Holiday Cruisers-Bundle und ergänze Deine Flotte in World of Warships: Legends mit zwei vielseitigen und wendigen Kreuzern.

World of Tanks – Legend of War Pack (bis 31. März)

Downloade das Legend of War Pack und werde zur Legende der Schlachtfelder in World of Tanks. Enthalten sind drei Premium-Panzer verschiedener Nationen, eine volle Woche Premium-Spielzeit und jede Menge Gold!

Für einen gelungenen Start ins neue Jahr verdoppeln wir im Januar die Punkte, die Du für den erfolgreichen Abschluss von Ultimate Quests in Titeln, die in EA Play enthalten oder optimiert für Xbox Series X|S sind. Aber keine Sorge! Auch auf Xbox One sicherst Du Dir den doppelten Punktebonus dieser Spiele. Probiere zum Beispiel diese Ultimate Quest für doppelten Punkteregen:

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Xbox Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Möchtest Du Titel dauerhaft Deinem Spiele-Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied des Xbox Game Pass Deinen 20 Prozent Preisnachlass, die nur noch so lange gelten, wie die Spiele im Game Pass verfügbar sind.

15. Januar:

Die neuesten Infos rund um den Xbox Game Pass erfährst Du über die Xbox Mobile App, die neue Xbox (Beta) App auf Windows 10 PC, oder hier auf Xbox Wire DACH. Folge außerdem den offiziellen Twitter-Kanälen @XboxGamePass und @XGP_PC_DACH sowie dem Instagram-Kanal von Xbox – so erfährst Du direkt die aktuellsten News aus dem Xbox Universum.