Everspace 2: Start des Early-Access auf Steam und GoG am 18. Januar

Mit einem kurzen Video haben die Entwickler von Rockfish Games den Early-Access-Start ihres neuen Weltraum-Shooters Everspace 2 am 18. Januar bekanntgegeben. In dieser Version enthalten sind zwei Sternensysteme, die laut Hersteller ungefähr 12 Stunden Kampagnen-Zeit beinhalten.

Michael Schade, CEO von Rockfish Games, schrieb in einer Pressemitteilung über die weiteren Pläne:

Natürlich ist das Spiel noch lange nicht fertig. Zusätzlich zu den zwei Sternensystemen, die Everspace 2-Piloten zum Start im Early Access erkunden können, planen wir für die Vollversion vier bis sechs weitere Sternensysteme und werden zusätzlich zum Interceptor, Sentinel, Striker, Gunship und Scout nach und nach weitere Unterklassen für Spielerschiffe hinzufügen. In der finalen Spielversion werden die Spieler außerdem mehr als doppelt so viele Story-Inhalte sowie diverse lohnenswerte Endgame-Aktivitäten genießen können. Wir freuen uns darauf, in den nächsten 12 bis 18 Monaten weiterhin eng mit unserer Community zusammenzuarbeiten, um einen herausragenden Open-World-Space-Looter-Shooter mit einer packenden Story-Kampagne zu entwickeln.