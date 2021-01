Nintendo kauft Next Level Games

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nintendo übernimmt sämtliche Anteile an dem kanadischen Entwickler Next Level Games. Die in Vancouver angesiedelte Firma war bisher insbesondere für 2nd-Party-Spiele wie Luigi's Mansion 3, Luigi's Mansion 2 oder Super Mario Strikers bekannt. In einer offiziellen Verlautbarung schreibt Nintendo, dass die Übernahme voraussichtlich bis zum 1. März 2021 abgeschlossen sein wird.

Weiter heißt es dort:

Die Aktien von NLG werden derzeit vollständig von den Eigentümern und Mitarbeitern gehalten. Eine Reihe von Eigentümern und Direktoren hat kürzlich festgestellt, dass der richtige Zeitpunkt für den Verkauf ihrer Aktien gekommen ist, und NLG hat daher begonnen, potenzielle Verkaufstransaktionen zu untersuchen. Der Abschluss der Akquisition dient dazu, die Verfügbarkeit von NLG-Entwicklungsressourcen einschließlich der Entwicklungskompetenz für Nintendo sicherzustellen. Der Kauf erleichtert auch eine erwartete Verbesserung der Entwicklungsgeschwindigkeit und -qualität, indem eine engere Kommunikation und ein engerer Austausch der Mitarbeiter mit dem Nintendo-Entwicklungsteam ermöglicht werden.



Auf ihrer eigenen Internetseite bezeichnen sich Next Level Games noch als "independent video game developer".