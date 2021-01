IKEA bietet Cut-Outs der neuen Konsolen an

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Als die Maße der aktuellen Konsolen-Generation bekannt gegeben wurden, waren einige User wegen der zusätzlichen Zentimeter verwundert oder geschockt: Denn speziell die Playstation 5 stellte einige Haushalte vor die Herausforderung, sie irgendwie in ihre bestehende Wohnzimmer-Einrichtung zu integrieren. Das häufiger unter einem Fernseher stehende Kallax-Regal des Möbel-Riesen IKEA zum Beispiel war und ist damit überfordert - aber hier gibt es mittlerweile Abhilfe im Netz.

Aber eine neue Konsole bietet natürlich auch immer die Chance, sein Leben oder wenigstens sein Wohnzimmer komplett umzukrempeln. Nur: Die Konsole mit in das IKEA-Labyrinth zu nehmen, ist viel zu gefährlich. Und mit Meterstab vor den TV-Möbeln zu kriechen ist nur bedingt cool. Doch Abhilfe naht: Laut eines Twitter-Eintrags stellt IKEA in seinen Filialen Karton-Cut-Outs der Playstation 5 und der Xbox Series X zur Verfügung, um die passenden Regale leichter zu finden. Passenderweise sind sie auch in den entsprechenden Farben gehalten.

Ob diese Cut-Outs auch in deutschen Filialen zu finden sein werden, ist noch nicht bekannt. Da aber sowohl Zentimeter als auch Inches auf den Boxen angegeben werden, spricht zumindest nichts dagegen.