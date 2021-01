WorkBoy: Zubehör-Prototyp für Game Boy nach 28 Jahren wiederentdeckt

andere

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Teaserbild: Offizieller Nintendo WorkBoy-Flyer (c) 1992

Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts, in einer Zeit als Personalcomputer noch ziemlich teuer und Mobiltelefone nicht verbreitet waren, gab es für den 1990 in Europa erschienenen Game Boy von Nintendo das eine oder andere kuriose Zubehör, wie etwa die Game Boy Camera, den Game Boy Printer oder den Handy Boy. Nun ist nach 28 Jahren ein weiteres, verschollen geglaubtes Gadget für den Handheld aus Japan aufgetaucht. Der WorkBoy.

Vor kurzem ist dem britischen Spielehistoriker Liam Robertson das Gerät in die Hände gefallen. Zur Verfügung gestellt von Frank Ballouz, der damals die Produktion des WorkBoy bei Fabtek in den USA beaufsichtigen sollte. Entwickelt wurde das Gerät, das eine eigene Recheneinheit samt Tastatur bot, von Source Research and Development in Großbritannien. Knapp 90 US-Dollar sollte der WorkBoy als offizielle Peripherie für den Game Boy kosten und ihn in ein für die damalige Zeit vollwertiges PDA verwandeln.

Da Nintendo jedoch kurz darauf den Preis für ihr Handheld weltweit senkte, hätte das Gadget mehr gekostet als das Hauptgerät, was für den WorkBoy das Aus bedeutete. Über einen Prototypenstatus kam das Gerät nie hinaus. Des Weiteren gab es ein zusätzliches Problem. Zum Betrieb des WorkBoy war eine eigene Cartridge mit spezieller Software notwendig. Den Code dafür hielt Nintendo fast drei Jahrzehnte unter Verschluss.

Als aber in diesem Jahr der als "Nintendo Gigaleak" bekannt gewordene große Datendiebstahl riesige Mengen an Code, Software, Firmware und sonstiger interner Firmen-Dateien auf das 4Chan-Board spülte, fanden findige User den WorkBoy-Code darunter. Robertson spielte diesen auf eine Cartridge (Emulation war nicht möglich) und nahm den WorkBoy in Betrieb. Das dazugehörige, circa 30-minütige Video auf dem YouTube-Kanal DidYouKnowGaming? haben wir euch im Anschluss eingebunden.