Digitale Bildung: CSU fordert Computerspiele in der Schule

Was sich zuerst wie ein humoristischer Beitrag anhört, entpuppt sich als ernstgemeinter Vorschlag. Im Rahmen einer angestrebten Neuausrichtung des Schulunterrichtes fordert die Landesgruppe der CSU im Bundestag, unter dem Vorsitz von Alexander Dobrindt, das Bildungssystem bundesweit „moderner, flexibler, digitaler“ zu gestalten.

Einen Beitrag dazu sollen Computerspiele leisten, die als Bestandteil neuer Lehr- und Lernmethoden in der künftigen Schulbildung Einzug halten sollen. In dem Positionspapier heißt es konkret:

In ganz Deutschland muss es flächendeckend die Fächer Programmieren und digitale Wirtschaft geben. Dazu sind Serious Games genauso selbstverständlich wie Robotik, Grundzüge des Programmierens und das Erlernen von „Computational Thinking“ (was grob als Denkweisen zur Hilfestellung für eine strukturierte Lösung übersetzt werden kann – Anmerkung des Autors).