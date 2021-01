GG-Community-Awards 2020: Stimmt bis 10.1. in drei Kategorien ab

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In unserem umfangreichen Report zu den „besten Spielen des Jahres 2020“ erläutern euch neun GamersGlobal-Autoren ihre jeweiligen Entscheidungen, sodass euch in der Summe 45 Platzierungen erwarten. Im Rahmen eines Community-Projekts können zudem unsere Userinnen und User zum sechsten Mal begründen, welche Titel sich im vergangenen Jahr als persönliche Highlights, Überraschungen oder Enttäuschungen herausgestellt haben – die Ergebnisse werden in den kommenden Wochen veröffentlicht.

Auf beziehungsweise für das Verfassen von Texten hat jedoch nicht jeder Lust respektive Zeit, weshalb wir – kurzfristig – ein weiteres Mal die Wahl zu den GamersGlobal-Community-Awards durchführen (zu den Siegern des Jahres 2019). Entgegen der letztjährigen Ausgabe – bei der wir einen sehr zeit- und arbeitsaufwändigen Nominierungsprozess durchlaufen hatten, an dessen Ende 17 Kategorien mit zahlreichen Nominierungen zur Verfügung standen – wird es dieses Mal „nur“ drei Bereiche geben: „Spiel des Jahres“, „Enttäuschung des Jahres“ und „Überraschung des Jahres“.

Beachtet bitte, dass bei den GG-Community-Awards 2020 ausschließlich jene 100 Spiele nominiert sind, die im Jahr 2020 veröffentlicht und von GamersGlobal getestet worden sind. Eigene Vorschläge oder ältere Titel können somit nicht berücksichtigt werden. Darüber hinaus könnt ihr bei jeder Abstimmung nicht mehr als eine Auswahl treffen – wählt daher weise, auch wenn es eventuell schwer fällt.

Die Abstimmung läuft bis zum Sonntag, den 10. Januar 2021. Bei den entsprechenden Umfragen werden euch zum Spieletitel als zusätzliche Informationen die jeweilige Wertung sowie das Untergenre angezeigt. Zu den Abstimmungen auf gamersglobal.org (die Spielenamen sind alphabetisch geordnet):

Nach dem Ablauf der Teilnahmefrist werden wir euch die Top 3 in der jeweiligen Kategorie sowie einen Teil des Verfolgerfeldes präsentieren.