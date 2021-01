Spielen unter Linux, Steam + Proton: So geht's (+Video)

Jan Tomaszewski sagt Windows Goodbye

Teaser Alternative Betriebssysteme haben es schwer, sich beim Gaming gegen Windows durchzusetzen. Theoretisch läuft so ziemlich alles auch unter Linux, aber in der Praxis? Ja, auch in der Praxis! Wie? So.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Su(peruser)do: Proton hat alles verändert

13.127 Spiele insgesamt.



Meine

Spielen unter Linux: Einfach dank Pop! OS

Glorious Eggroll: auf "ST" achten

Solange der Mensch spielt, ist er frei.

Microsofts Betriebssysteme sind seit 1990 Bestandteil meines Gaming-Lebenslaufs. MS-DOS, Windows 95, 2000, XP, 7 und zuletzt Windows 10. Alle genutzt. Nun ist Schluss!Denn im November 2020 reduziert Windows-Update den Nutzwert meines Spiele-PCs auf den eines Knicklichts . Nur die Strom-LED leuchtet noch. Firmware unvollständig aktualisiert. Zum Glück ein Garantiefall, denke ich da noch.Im Austauschgerät wird innerhalb von Millisekunden die Windows-Lizenz für ungültig erklärt und maschinell kühl attestiert, dass ich kürzlich die Hardware geändert hätte. Reanimierung nur mit einem Microsoft-Konto. Also dem Konto, das Microsoft seit Juli 2020 als Geisel nimmt . Weil irgendein überlegener Machine-Learning-Algorithmus "illegale Aktivitäten" beim Spielen der Single-Player-Version von Halo - The Masterchief Collection (im Kurztest) diagnostiziert hat. Als Lösegeld wird die Herausgabe meiner Handy-Nummer verlangt. Schönes Konto, was Sie da haben. Wäre doch schade, wenn dem etwas zustößt. Kein, wie sich herausstellt, Einzelfall . Es ist an der Zeit, das Windows-Ökosystem zu verlassen.Dass Windows alternativlos für PC-Gaming ist, wissen wir alle. Was alle vielleicht noch nicht wissen, ist dass das nicht mehr stimmt. Zumindest nicht mehr so ganz. Denn was Valve Software am 21. August 2018 in die Welt setzt, hat viel verändert. Der Reihe nach: Das Wunderkind heißtProton ist, technisch abstrahiert, eine Windows-kompatible Laufzeitumgebung. Praktisch bedeutet es, dass Windows-Spiele damit auf anderen Betriebssystemen laufen. Proton ist nach seinen zwei jungen Jahren so rasant erwachsen, dass Industrie-Schwergewichte wie CD Projekt Red id Software oder Denuvo es in die Entwicklung und ihre Entscheidungen einbeziehen. Protondb.com , wo Linux-Gaming-Pioniere Erfahrungen und Tipps teilen, strotzt vor eindrucksvollen Statistiken: Sechs der zehn aktuell meistgespielten Steam-Titel und 91 der Steam-Top-100 laufen.Erfahrungen der letzten Wochen zeigen, dass das Gros an Spielen tatsächlich Click & Play ist. Vereinzelt sind Launch-Parameter nötig, um Stolpersteine aus dem Weg zu räumen. Andere Titel haben bleibende Macken, die bislang ungelöst sind. Metal Gear Solid V: Ground Zeroes (im Kurztest) war noch bis vor wenigen Monaten so ein Kandidat. Jetzt lässt es sich tadellos spielen. Protondb.com gibt über alles Aufschluss. Mit Ausnahme von einem einzigen Titel laufen alle bislang getesteten Spiele aus meiner (zugegeben recht übersichtlichen) Steam-Bibliothek.Vorab gut informiert, kann es bedenkenlos losgehen: Wer schon mal ein Windows installiert hat, für den ist die Installation von Linux trivial einfach. Einsteigern sei hiermitempfohlen. Wer es Cutting-Edge mag, greift zu Manjaro . Es gibt keinerlei Account-Zwang. Apps holt man sich, wie auf dem Handy, per Klick aus dem App-Store. Aktuelle Grafikkarten-Treiber sind schon dabei und bleiben automatisch auf dem neuesten Stand. Malware-, Anti-Viren-, Privacy- oder sonstige Instandhaltungs-Krücken bedarf es nicht.Steam nennt seine Wunderkind-Funktion, vielleicht in Anlehnung an das Google-Pendant, schlicht. Es ist standardmäßig aktiv. Und sobald eine Zusatz-Option gewählt wird, steht damit der gesamte Katalog zur Verfügung – inklusive der Windows-only-Titel. Insgesamt überzeugt Steams Linux-Version mit Funktions-Parität zur Windows-Variante.Die Spiele-Performance an sich ist laut zahlreicher Benchmarks auf Windows-Niveau, Hardware-Anforderungen bleiben gleich. Es macht auch keinen Unterschied, ob ihr Linux nutzt und eure Freunde und Bekannten noch Windows verwenden – ihr könnt mit- beziehungsweise gegeneinander zocken. Playstation-Controller agieren kabellos; den PS5-DualSense-Treiber hat Sony kürzlich für Linux freigegeben . Microsofts Xbox-Controller dürften vermutlich ähnlich gut funktionieren.Mit Glorious Eggroll (zum Download ) stehen zudem bemerkenswert aktuelle Proton-Modifikationen ganz unkompliziert bereit. Sie sind den in Steam bereits enthaltenen Varianten teils um Monate voraus. Speziell wenn es um Bugs in einzelnen Titeln geht. Fingerzeig: Es gibt experimentelle und stabile Versionen. Zu unterscheiden am Kürzel "ST" für "stable", wie etwa in Proton-5.9-GE-8-ST. Und damit nicht genug.Valves Ökosystem treibt weitere Blüten. Denn Proton ist auch außerhalb von Steam verwendbar. Beispielweise in. Das ist eine App, die unter anderem Battle.net oder auch den Epic Games Store in Linux nutzbar macht, und die darin enthaltenen Games. Allerdings ist Lutris, verglichen mit Steam Play, so gar nicht intuitiv zu bedienen. Noch nicht.Wer also Freude am Basteln, Faszination für Neues oder noch keine guten Vorsätze für 2021 hat, dem sei hiermit diese neue Welt der Möglichkeiten näher gebracht. Denn, um es abschließend mit den Worten vonzu sagen:Es wäre schade, wenn das nicht so bliebe.