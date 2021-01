The Binding of Isaac: Repentance-DLC erscheint am 31. März

PC Linux MacOS

Edmund McMillen, der Entwickler von The Binding of Isaac - Rebirth (im Spiele-Check), hat in einer Ankündigung bei Steam das Release-Datum der nächsten, und wahrscheinlich letzten, Erweiterung für das legendäre Roguelike bekannt gegeben. Demnach wird Repentance am 31. März 2021 erscheinen. Repentance wird den Titel laut Steam-Produkseite um folgende Inhalte erweitern:

Über 130 neue Gegenstände

Ein kompletter neuer Weg mit neuen Kapiteln und einem neuen Endgegner sowie Ende

Mehr als 100 neue Gegner

Über 25 neue Bosse

Zwei neue spielbare Charaktere

Fünf neue Herausforderungen

Über 100 neue Achievements

Mehr als 5000 neue Raum-Designs

Zum nahenden Release wurde ein Trailer veröffentlicht, welchen ihr euch am Ende dieser News ansehen könnt.