Wochenend-Lesetipps 01/2020: GLaDOS, Valhalla & das nächste StarCraft

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Assassin's Creed Valhalla ab 79,99 € bei Amazon.de kaufen.

Es sind die Kleinigkeiten, die Details, die das (Spieler-)Leben erst richtig lebenswert machen. Wenn wir an unsere liebsten Games zurück denken, dann erinnern wir uns selten an epische Stories in ihrer gesamten Breite, nein, wir erinnern uns an Momente. Kurze Augenblicke, die uns tief berührt, verwundert, geärgert oder mit Glück erfüllt haben. In unseren Neujahrs-Lesetipps geht es um solche besonderen Momente. Wir wünschen euch viel Lesespaß und ein an erinnerungswürdigen Momenten reiches 2021!

In eigener Sache: Lesetipps 2021

gamersglobal.de ab 2021 von Necromanus, Johannes, Jürgen und Q-Bert

Seit über einem Jahr betreuen Necromanus und ich, Q-Bert, die Lesetipp-Rubrik. Und ja, es gab die Momente, in denen wir viele andere Dinge lieber getan hätten, als zum Fixtermin die News fertig zu bekommen. Eure fleissigen Kommentare, Kudos und so manch wertvolle PN sind der Grund, warum wir uns immer wieder neu motivieren. Dafür ein riesiges Dankeschön! Um die Lesetipps auch 2021 fortzuführen, haben wir uns prominente Unterstützung gesucht: Mit Johannes kehrt der Lesetipp-Veteran zurück, er hat die Rubrik von 2013-2017 im Alleingang gestemmt. News-Profi Jürgen komplettiert unser Vier-Mann-Team. Um jeglichen Verschleißerscheinungen vorzubeugen, werden die Lesetipps zukünftig einmal pro Monat erscheinen statt 14-täglich. Zu den Hintergründen fragt uns bitte gern in den Kommentaren.

Warum steht diese Brücke in Assassin’s Creed Valhalla?

okcool.space am 25.12.2020 von Dom Schott

In Assassin's Creed Valhalla steht eine Brücke, die dort eigentlich nicht stehen darf. Sie überspannt einen fast ausgetrockneten Bach mitten in der frühmittelalterlichen Open-World-Pampa Englands auf eine spektakulär angewinkelte Weise. Wer baut solche Brücken, wo drei nebeneinander gelegte Holzbretter vollkommen ausgereicht hätten? Die Spurensuche führt über die Historical Society of Cambridge bis zur philippinischen Zweigstelle von Ubisoft. Und zu einer tiefen Erkenntnis.

Interview mit Frost Giant (englisch)

tl.net am 21.10.2020

Die Frost Giant Studios wurden von vier ehemaligen Blizzard Veteranen gegründet. Mit einem einzigen Ziel: Das nächste, große Echtzeit-Strategiespiel zu erschaffen. Ein RTS, das die Ahnenreihe von StarCraft, WarCraft und Command & Conquer fortsetzt. Im (englischen) Interview verraten die Entwickler, was diese ikonischen Spiele so besonders machte und wie sie die 4,7 Millionen Dollar Gründungskapital aufgetrieben haben, um ihren Traum von einem würdigen Nachfolger zu verwirklichen.

Preise für Videospiele: Fünf Euro, das soll zu teuer sein?

spiegel.de am 19.12.2020 von Rainer Sigl

Auf Steam sind die Umsätze mit kleinen Indie-Titeln zuletzt um 70 % eingebrochen. Im Apple AppStore schimpfen Nutzer darüber, dass Stardew Valley ganze fünf Euro kosten soll, die acht Euro für Inside wären gar unverschämte Geldmache! Die Bereitschaft, angesichts aufwendig produzierter Free-2-Play-Titel wie Fortnite für ein vermeintlich "kleines" Indiespiel am PC, auf Konsole oder gar am Handy Geld auszugeben, schwindet mit jedem Gratis-Hit. Aber wenn es um die neueste Hardware geht, ist kein Preis zu hoch. Die Momentaufnahme einer krassen Fehlentwicklung.

Folgerichtig (GLaDOS singt)

wall-jump.com am 12.12.2020 von Mirko Lemme

"Verlasse mich. Ich glaub, ich bleib lieber hier drin. Vielleicht hilft dir ja jemand anders. Vielleicht Black Mesa. Das war ein Witz, haha. Aber der Kuchen ist lecker." Kurz nachdem ich kapiert hatte, dass das mit dem versprochenen Kuchen nicht ganz der Wahrheit entsprechen könnte, singt GLaDOS aus dem Maschinen-Jenseits zu mir. Bämm, das ist meta, denke ich, und auch etwas unheimlich, aber furchtbar witzig und äußerst charaktertreu.

Aus dem GamersGlobal-Archiv: Magische Momente in Videospielen

gamersglobal.de am 17.01.2012 von Karsten Scholz

Es gibt Meisterwerke, die man nie wieder vergisst. Spiele, die durch ihre gesamte Geschichte oder auch nur einen kleinen Moment Magie versprühen. Und genau solchen Meilensteinen hat Karsten Scholz einen Fünfseiter gewidmet. Die krasse Spoiler-Orgie ist mittlerweile neun Jahre alt und kann daher heute bedenkenlos konsumiert werden, denn es dürfte keinen echten Gamer geben, der Gothic, Mass Effect oder Final Fantasy 7 noch nicht durchgespielt hat. Oder doch?

Im Video: Playing an RPG for the first time

youtube.com am 20.11.2020 von Joel Haver

Ich weiß noch ganz genau, wie ich das erste Mal in einen Weinkeller hinab stieg, um ein paar Ratten zu killen. Der Beginn meiner großen Rollenspiel-Leidenschaft. Der Protagonist in unserem Video-Tipp ist ebenfalls auf der Suche nach Abenteuern und da kommt ihm die fette Kellerratte gerade Recht. Huzaaaaah! Doch nicht nur das Leben der Ratte sollte bald eine unerwartete Wendung nehmen...

Herzerwärmende PNs mit interessanten Hinweisen haben wir diesmal erhalten von Jürgen (die Brücke in Valhalla), Sokar (Interview mit Frost Giant) und Robokopp (fünf Euro zu teuer?). Danke für euren Input! Habt ihr im Netz etwas gefunden, das die Community gelesen oder gesehen haben muss? Dann schickt eure Hinweise bitte per PN an das Lesetipp-Team!