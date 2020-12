Jörgs Jahresendansprache 2020

Für Weihnachtsspender & Premium-User

Teaser In der dank Weihnachtsaktion schon traditionellen Jahresend-Ansprache gibt Jörg noch mal allen Unterstützern einen Überblick übers Jahr, verrät die eine oder andere Interna und bedankt sich.

Putzbrunn steht noch, davon habe ich mich gestern überzeugt, aber die heutige Jahresend-Ansprache kommt aus dem Home Office. Ich möchte nicht zu viel verraten, was ich bei diesem durch die Weihnachtsaktion 2020 freigeschalteten Spezial-Podcast in 22 Minuten so erzähle, ich bemühe mich aber, nicht einfach noch mal dasselbe zu erörtern, was ihr schon anderer Stelle von mir zu 2020 gelesen oder gehört habt. Ein paar Überschneidungen gibt es natürlich dennoch.

Und wer zwar diesen Text lesen kann, oben aber keinen Player für die Ansprache findet, kann gerne noch schnell entweder ein Abo abschließen (siehe unten) oder bei der Weihnachtsaktion 2020 mitmachen (siehe oben), letzteres aber nur noch bis 31.12.2020, 18 Uhr. In beiden Fällen unterstützt ihr GamersGlobal und erhaltet massig Extra-Inhalte aus der Weihnachtsaktion!

Dieser Inhalt ist exklusiv für Spender.