Pokémon Go: Neujahrsevent startet am 31. Dezember 2020

Die aktuellen Abstandsregeln bieten die ideale Gelegenheit, allein in freier Wildbahn Pokemon zu jagen. Wer von euch an Silvester Schwierigkeiten hat, bis Mitternacht wach zu bleiben, kann am 31. Dezember bereits ab 22 Uhr versuchen, seine Sammlung getreu dem Motto "Catch 'em all" zu vergrößern. Natürlich unter Einhaltung eventueller Ausgangssperren. Das Event läuft bis 22 Uhr am 4. Januar 2021.

Falls ihr euch fragt, ob sich der Gang an die frische Luft denn lohnen wird: entscheidet selbst. Folgende Besonderheiten gibt es:

Einige Pokémon in Partykostümen schließen sich unserer Neujahrsfeier an!

Flegmon mit 2020-Brille erscheint in der Wildnis, bei Feldforschungsprojekten, in Raid-Kämpfen und schlüpft aus 2-km-Eiern. Flegmon mit 2020-Brille kann zu Lahmus mit 2021-Brille entwickelt werden! Pichu mit Neujahrshut schlüpfen aus 2-km-Eiern. Pikachu mit Neujahrshut erscheint in der Wildnis und bei Feldforschungsprojekten. Ihr könnt Pichu mit Neujahrshut zudem zu Pikachu mit Neujahrshut entwickeln. Pikachu mit Neujahrshut kann zu Raichu mit Neujahrshut entwickelt werden.

Isso schlüpft aus 2-km-Eiern – mit Glück sogar ein Schillerndes Exemplar!

Rattikarl, Woingenau und Waumpel mit Partyhüten erscheinen neben Klikk und Psiau in Raid-Kämpfen der Stufe 1.

Evoli mit Partyhut erscheint bei Feldforschungsprojekten.

Ab dem 1. Januar 2021 starten zusätzlich noch die Januar-Events, in denen ihr unter anderem bis zum 5. Januar ein Ho-Oh in Raid-Kämpfen fangen könnt. Für eine genaue Auflistung dieser Inhalte schaut bitte auf die offizielle Seite.