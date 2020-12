Diablo 3: "Die Finsternis in Tristram" startet wieder

PC Switch 360 XOne PS3 PS4 MacOS

Alle Jahre wieder kam nicht nur das Christuskind auf die Erde nieder. Nein, auch die Finsternis brach seit 2017 regelmäßig über Tristram herein. In diesem gleichnamigen Ereignis in Diablo 3 könnt ihr euren Nostalgie-Hormonen freien Lauf lassen und die Kathedrale aus dem ursprünglichen Diablo erneut besuchen und von Dämönen befreien. Die Optik des Spiels wird dafür wieder mit RetroVisions-Filter an den ersten Teil angepasst.

Beginnen wird das Ereignis nach der Geisterstunde am 1. Januar 2021. Ihr entdeckt eine Gruppe von Kultisten, die Sanktuario in Unruhe versetzen. Im Abenteuermodus folgt ihr einer Hinweisspur, die am 4. Januar das Tor zur altbekannten Kathedrale aufstoßen wird. Um ein Uhr nachts am 1. Februar ist der Spuk aber schon wieder vorbei und wir müssen vermutlich erneut ein Jahr auf eine neue Gelegenheit warten, um um einzigartige Transmogrifikationseffekte, Erfolge, Porträts, Gefährten und mehr zu ergattern.