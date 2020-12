GG-User-Adventskalender 2020: Erstellt eure Version des ersten „GG-Memes“

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Vor einigen Tagen wurde das letzte Türchen des dritten User-Adventskalenders geöffnet, in dessen Verlauf euch ganz unterschiedliche, kleine Überraschungen geboten worden sind. An dieser Stelle weisen wir nochmal gesondert auf den Inhalt des 24. Türchens hin, da es sich – wie auch schon im vergangenen Jahr bei den fiktiven News-Überschriften – um eine Mitmach-Aktion handelt, für die wie immer gilt: Je mehr Teilnehmer, desto abwechslungsreicher das Ergebnis.

✱ 24. Türchen des Adventskalender auf gamersglobal.org aufrufen

Im Adventskalender wird euch ein Bild angezeigt, auf dem Jörg Langer und Heinrich Lenhardt zu sehen sind (siehe auch das Teaserbild dieses Beitrags). Erstgenannter hält gerade (nachdenklich?) inne, während Letztgenannter am Sprechen ist. Mittels Formular könnt ihr den beiden nun Gedanken in den Kopf respektive Aussagen in den Mund legen. Wer möchte, kann zusätzlich seinen Usernamen angeben.

Die Aktion läuft noch bis Sonntag, den 3. Januar 2021. Anschließend werden die Ergebnisse als Plus-Galerie präsentiert.