Fallout - New Vegas: Mod The Frontier erscheint am 15. Januar 2021

Zwar hat Fallout - New Vegas (im Test, Note: 9.0) schon einige Jahre auf dem Buckel, dass es sich um ein verdientes Rollenspiel handelt, ist allerdings unbestritten und das zehnjährige Jubiläum im Jahr 2020 wurde bei GamersGlobal mit den User-Artikeln Fallout New Vegas: die Addons und 10 Jahre Fallout New Vegas gewürdigt.

Zudem befasst sich die Modding-Szene immer noch aktiv mit dem Titel. Mit The Frontier steht nun eine der umfangreichsten Mods, an dem ein Team seit mehreren Jahren arbeitet, kurz vor der Fertigstellung und der offiziellen Veröffentlichung am 15. Januar 2021. Die Entwickler kündigen wie im Hauptspiel eine offene Welt und ein "verschneites Portland" an, das der Realität nachempfunden wurde. Neben neuen Gegnern, Waffen und Rüstungen könnt ihr die Welt zudem mit Fahrzeugen erkunden - einen kurzen Eindruck von dem System erhaltet ihr in dem am Ende der News eingebetteten Release-Date-Trailer. The Frontier wird euch "drei Hauptquest-Reihen um die Fraktionen NCR, Legion und Crusaders of Steel sowie dutzende Nebenquests" bieten. Zudem ist die Mod komplett vertont.

Wenn ihr The Frontier spielen wollt, benötigt ihr dafür das Hauptspiel Fallout - New Vegas, die vier offiziellen Erweiterungen und zwingend einige andere Mods (zur Übersicht). Viele weitere Informationen erhaltet ihr auf der umfangreichen offiziellen Homepage.