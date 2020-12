Schnäppchen KW 53/2020: Gratis Spiele und Spiele-Apps // Gewinnspiel [U]

PC Switch iOS Android

Update vom 30.12.2020:

Wir haben die Liste mit ein paar neuen Angeboten ergänzt, die Feiertags-Aktion im Epic Games Store mit täglichen Gratisspielen läuft bis 1. Januar. Wer Interesse am Gewinnspiel hat, kann noch bis Silvester teilnehmen.

Ursprüngliche News vom 26.12.2020:

Auch zum Jahresabschluss präsentieren wir euch noch einmal eine Übersicht von Spielen und Spiele-Apps, die ihr aktuell gratis bei Steam, Epic Games Store und Co. sowie in Apples Appstore und Googles Playstore herunterladen könnt.

Im Epic Games Store läuft noch bis Silvester die Feiertags-Aktion, in deren Rahmen ihr euch täglich einen neuen Gratistitel sichern könnt. In den folgenden Tagen gibt es unter anderem den Dungeon-Crawler Darkest Dungeon (GG-Test mit Testnote: 8.0), die Lebens-Simulation My Time at Portia (GG-Arcade-Check), das Story-Adventure Night In The Woods (GG-Test mit Testnote: 7.0), das Hack-and-Slay Torchlight 2 (GG-Test mit Note 8.5) und den Dinopark-Simulator Jurassic World Evolution (GG-Test mit Note 8.0).

Im Folgenden haben wir für euch eine Auswahl der aktuellen Gratistitel zusammengestellt. Wie lange die Spiele kostenlos angeboten werden, ist nicht immer bekannt, weshalb ihr bei Interesse schnell zuschlagen solltet. Außerdem gibt es eine Übersicht über die Titel, die ihr in dieser Woche kostenlos probespielen könnt (unter anderem Overwatch und Crash Team Racing - Nitro-Fueled).

Kostenlose Spiele

Kostenlose Spiele-Apps

Collision Line : Android

: Android Final Castle Defence : Android

: Android Highwind : Android

: Android Monkey Go Happy : Android

: Android Paint by Number : iOS

: iOS Retro Pixel Classic : Android

: Android Ruby Square : Android

: Android Sudoku Samurai : Android

: Android Winterlore I - A folkloric mystery Adventure: Android / iOS

Aktuell kostenlos spielbar

Crash Team Racing - Nitro-Fueled (Switch/Nintendo Switch Online) bis 5. Januar

(Switch/Nintendo Switch Online) bis 5. Januar Overwatch (PC/Battle.net) bis 4. Januar

Als nachträgliche Bescherung gibt es zum Jahresende noch ein kleines Gewinnspiel, bei dem ihr Steam-Keys für das Horror-Steampunk-Dampfschiff-Roguelike Sunless Sea (GG-Test mit Testnote: 7.0), das düstere Nazi-Widerstandsabenteuer Through the Darkest of Times (GG-Test mit Testnote: 7.0) sowie das Retro-Roguelite Children of Morta (GG-User-Artikel) gewinnen könnt. Wer Interesse an einem der Spiele hat, schreibt bitte bis einschließlich Silvester einen Kommentar mit dem entsprechenden Titel unter diese News. Die Gewinner werden per Zufallsprinzip aus allen Beiträgen ausgelost und an Neujahr hier bekannt gegeben.

Wie immer gilt, falls ihr weitere Spiele findet, könnt ihr gerne in den Kommentaren darauf hinweisen und wir aktualisieren die Liste.