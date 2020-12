noclip: Tim Schafer über Spiele, Karriere und 20 Jahre Double Fine

PC XOne Xbox X PS4 Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Psychonauts 2 ab 8,19 € bei Green Man Gaming kaufen.

Als Weihnachtsspecial hat Danny O'Dwyer heute die neueste noclip-Doku veröffentlicht. Darin geht es ganz persönlich um Entwicklerlegende Tim Schafer, seine Karriere in der Spielebranche seit den Anfängen, um faktisch alle Spiele, an denen er beteiligt war und natürlich um Double Fine Productions. Das Studio, das Schafer vor 20 Jahren gegründet hat.

Das Video ist über 52 Minuten lang und enthält das Gespräch zwischen Tim und Danny, angereichert mit zahlreichen Bildern, Spielszenen und Anekdoten aus dem Leben eines Spieleveteranen, samt Rückblick auf große Klassiker wie etwa die Monkey Island-Reihe, Indiana Jones, Day of the Tentacle, Brütal Legend sowie Grim Fandango und natürlich Psychonauts. Ebenso geht es um Aufs und Abs in der Branche, um Risiken und Firmengründungen sowie verlässliche Kontakte und finanzstarke Partner. Schafer erzählt außerdem, dass er sich bei Brian Fargo (inXile) und Leuten von Obsidian erst erkundigt habe, ob Microsoft bezüglich der künstlerischen Freiheit akquirierter Studios die Wahrheit sage, bevor er den Übernahmedeal unterzeichnet habe.

Funfact zum Schluss: Tim Schafer benutzte für das Video-Interview ein Rock-Band-Mikrofon von Konami in der Annahme, es hätte eine bessere Audioqualität als seine "schrottige" Webcam. Dennoch hatte das noclip-Zweierteam ordentlich mit der Nachbearbeitung zu tun, um einigermaßen einen Hörgenuß herzustellen. Das Video könnt ihr nun im Anschluß anschauen.