Sons of the Forest: Neuer Trailer zum The-Forest-Nachfolger

Der Entwickler Endnight Games hat einen weiteren Trailer zu Sons of the Forest, dem Nachfolger des Horror-Survival-Titels The Forest (im Test+, Note: 7.5), veröffentlicht. Während der Ankündigungstrailer aus dem Jahr 2019 mehr auf schaurige Effekte setzt, seht ihr im zweiten Video "echtes" Gameplay.

Ein wichtiges Feature stellt natürlich wieder das Crafting dar und auch diesmal fällt ihr Bäume, baut euch ein erstes Blockhaus und Schutzmaßnahmen. Verschiedene Witterungsbedingungen könnten darauf hindeuten, dass ihr euch auf wechselnde Jahreszeiten einstellen müsst. Gezeigt werden auch einige Gegner - abstrus entstellte Fantastie-Wesen - und wie ihr euch gegen sie zur Wehr setzt. Wie im Vorgänger wird der Wald erneut einige Geheimnisse bieten, so dass auch euer Entdeckergeist gefordert und belohnt wird.

Viel mehr konkrete Informationen gibt es zu Sons of the Forest aber leider immer noch nicht. Es existieren weder eine offizielle Homepage noch Screenshots. Und für welche Plattformen das Spiel im Jahr 2021 erscheinen wird, ist ebenfalls noch nicht bekannt.