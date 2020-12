3D-Action-Klassiker Heretic + Hexen auf GOG.com erhältlich

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Für Freunde von Fantasy-Egoshootern hat die Spiele-Plattform GOG.com mit der "Heretic + Hexen-Collection " kürzlich eine Spiele-Sammlung an Klassikern veröffentlicht, die in den 90er-Jahren für Furore sorgten und vom Entwicklerstudio Raven Software produziert wurden.

Die amerikanische Softwareschmiede veröffentlichte Heretic im Jahr 1994 und verlegte mithilfe der damals für Aufsehen sorgenden id'schen Doom-Engine die 3D-Action in ein Fantasy-Setting, Mit Nachfolgern wie Hexen - Beyond Heretic (1995), das mit der offiziellen Erweiterung Deathkings of the Dark Citadel zudem mit neuen Levels versorgt wurde und Hexen 2 (1997), das auf die Quake-Engine setzte, wurde die First-Person-Action-Reihe erfolgreich fortgesetzt.

Folgende vier DRM-freie Titel sind in der "Heretic + Hexen - Collection" vertreten:

Heretic - Shadow of the Serpent Riders

Hexen - Beyond Heretic

Hexen - Deathkings of the Dark Citadel

Hexen 2

Bei Heretic - Shadow of the Serpent Riders handelt es sich um die erweiterte Version von Heretic, die jetzt fünf statt der ursprünglich drei Episoden enthält.

Die Heretic + Hexen Collection ist aktuell auf GOG zum reduzierten Preis von 2,99 EUR erwerbbar, regulär werden für die vier Titel 9,99 Euro fällig.