Overwatch: Testet den Multiplayer-Shooter bis 4. Januar 2021

PC Switch XOne PS4

Overwatch (im Test, Note: 9.5), Blizzards im Jahr 2016 veröffentlichter Multiplayer-Shooter im Comic-Look, ist seit dem 21. Dezember und bis zum 4. Januar 2021 auf PC, Playstation 4 und Xbox One kostenlos spielbar. In diesem Zeitraum könnt ihr auf alle Inhalte des Titels zugreifen. Sollet ihr das Spiel anschließend erwerben, behaltet ihr alle erspielten Erfahrungspunkte und Extras in eurem Account.

Derzeit ist die Legendary Edition von Overwatch im Blizzard Shop für reduzierte 19,99 Euro und im Microsoft Store sowie im Playstation Store für 19,79 Euro erhältlich. Mit der Legendary Edition erhaltet ihr zusätzlich Zugriff auf einige Skins für Overwatch sowie kosmetische Ingame-Items für andere Blizzard-Titel. Die Version für Switch kostet im Nintendo eShop weiterhin 39,99 Euro und der zweiwöchige Testzeitraum scheint für diese nicht zu gelten.