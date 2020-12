KFC kündigt PC mit Warmhaltekammer für Chicken Wings an

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Mit der KFConsole hat KFC zusammen mit Cooler Master einen PC angekündigt, der neben obligatorischem 4K-Gaming, Raytracing und schneller SSD auch einen Behälter für Fast Food beinhaltet. Offensichtlich soll er die Abluft des Systems nutzen, um das Essen warm zu halten.

Ob das wirklich ernst gemeint ist oder nur ein guter PR-Stunt, werden wir ja irgendwann erfahren. Mark Walton von Intel bestätigt jedenfalls auf Twitter:

Yes it's real. Yes, it's powered by Intel. And yes, it has a chicken warmer.



Bereits im Juni hatte KFC in einem Video auf Twitter einen solchen Rechner angeteasert, aber dort wurde noch der Eindruck vermittelt, dass das Essen in dem Gerät gegrillt werden würde. In einem gestern veröffentlichten Video, das wenig von dem Gerät, aber viele andere Dinge zeigt, sieht es nun nicht mehr so aus, als würde das Gehäuse an der eigenen Heizung zugrunde gehen. Diesen Trailer findet ihr auch unter dieser News. Für weitere, etwas spärliche Informationen zur Ausstattung gibt es die offizielle Webseite bei Cooler Master.