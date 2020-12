PM: Call of Duty: Warzone – Rebirth Island (Sony Playstation Blog)

PC XOne PS4

Endlich ist sie da: Die Warzone-Integration in Call of Duty: Black Ops Cold War und sie beginnt direkt mit einem Highlight. Den BlackOut-Spielern unter euch wird diese Karte durchaus bekannt vorkommen, denn unter dem Namen “Alcatraz” war diese bereits im Vorgänger Call of Duty: Black Ops 4 spielbar. Warum Activision diese allerdings als neu betitelt zeigt ein Blick auf den Kartenaufbau. So wurde zum Beispiel der Strand entfernt und alle Häuser und Orte neu designed.

Seit dem 16. Dezember also können wir in Warzone nun auch mit den Cold War Waffen unser Unwesen treiben, doch allerdings müssen wir auf das neue Movement verzichten, denn Warzone läuft weiter mit den bekannten Mechaniken aus Call of Duty: Modern Warfare. Für Waffensetups ist es natürlich noch zu früh, dennoch zeichnet sich ein deutlicher Trend zu den neuen Waffen ab. Gerade die Krig 6 oder die AK-47u finden sich in diversen Clips auf Social Media wieder. Also solltet ihr auf diese Waffen definitiv ein Auge werfen. Auch die beiden Waffen aus dem Battle Pass zu Season 1, Mac-10 (Lvl. 15) & Groza (Lvl. 31), sind definitiv spielbar. Falls ihr euch unsicher seid, ob ihr den Battle Pass kaufen wollt überzeugt euch gerne durch den Bodenloot und dessen Kisten, dort sind beide Waffen zu finden.

Wie die Überschrift schon zeigt, geht es auf dieser kleinen Battle Royal Karte in erster Linie darum, der Hektik aus dem Weg zu gehen und sich eine sichere Grundlage für den weiteren Rundenverlauf zu schaffen. Hier sind unsere Top 3 Tipps für einen erfolgreichen Rundenbeginn:

Eine weitere coole Neuerung sind die Rebirth-Kisten. Das besondere an diesen Kisten? Sie können mehrmals geöffnet werden und erleichtern euch somit das Finden von Waffen bei einem Neueinstieg. Des Weiteren ist die Wahrscheinlichkeit, bessere Ausrüstung in diesen Kisten zu finden, erhöht. Also haltet die Augen offen und holt euch mit ein wenig Glück das Extra an Waffenpower, dass euer Trio benötigt.

Rebirth-Island kann momentan nur in einem gesonderten Trio Modus gespielt werden. Dieser ist identisch zu dem aus BlackOut. Sofern ihr ausgeschaltet wurdet, könnt ihr, solange mindestens ein Mitspieler noch lebt, im Wellensystem wieder neu einsteigen. Also spielt zusammen, entfernt euch nicht zu weit von euren Mitspielern und versteckt euch, wenn nötig, kurz bevor die Zeit für die neue Welle abgelaufen ist. Gerade bei diesem Punkt ist Vorsicht geboten. Seid euch nie zu sicher, denn neu eingestiegene Gegner können leicht unbemerkt in eurem Bereich landen und euch überraschen. Was es sonst noch zu beachten gibt, erfahrt ihr auch hier wieder in unserer Top 3:

Auch ein Blick in den Unterpunkt “Rebirth-Event” im Warzone-Menü schadet nicht. Dort findet ihr 16 Herausforderung die ihr explizit im “Wiederbelebung 3er” (Ja, so heißt der Modus wirklich) abschließen könnt. Ihr bekommt diverse kosmetische Items als Errungenschaften und solltet ihr alle 16 Aufgaben erfolgreich abschließen, erhaltet ihr außerdem einen legendären Bauplan für die Krig 6. Mit diesem könnt ihr auf jeden Fall bei euren Freunden Angeben.

Soweit also zum Rebirth-Event in Call of Duty: Warzone. Wie gefällt euch die Karte und der Modus und hättet ihr Interesse an weiteren Artikeln zu Warzone, mit den neuen Waffen und Möglichkeiten? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Wir wünschen euch viel Spaß und Erfolg bei euren Versuchen King of the Island zu werden.