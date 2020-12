Brigador: GOG.com verschenkt das Action-Roguelite

PC Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Bei GOG.com könnt ihr euch noch bis Freitag, den 25. Dezember, das Shoot-em-Up Brigador in der Up-Armored-Edition kostenlos sichern - sofern ihr Besitzer eines Accounts seid und dem Unternehmen erlaubt, euch regelmäßig mit neuen "Marketing-Mitteilungen" zu versorgen.

Als Söldner übernehmt ihr in Brigador die Kontrolle über verschiedene Fahrzeuge, wie zum Beispiel Panzer oder Mechs, und versucht die Mission eures Auftraggebers zu erfüllen. In der fiktiven Stadt Solo Nobre richtet ihr dabei zwangsläufig Chaos an, was wiederum eure Taschen mit Geld füllt. Folgende Features bietet euch der Titel laut der Brigador-Produktseite bei GOG.com:

Schalte 56 verschiedene Mechs, Panzer und Hover-Fahrzeuge frei, die mit 40 verschiedenen Waffen ausgerüstet werden können.

Vollständige zerstörbare Umgebung.

Erweiterter, 37 Missionen starker Kampagnenmodus, der vom Entwickler auch in Zukunft unterstützt wird.

Erweiterter und aktualisierter Freelance-Modus mit mehr als 20 Karten, die dank variabler Schwierigkeitsgrade für alle Spieler gleichermaßen eine Herausforderung darstellen.

Gut entwickeltes, fesselndes und düsteres Science-Fiction-Universum.

Original-Soundtrack von Makeup & Vanity Set mit mehr als zwei Stunden preisgekrönter Synthie-Musik.

Die Up-Armored-Edition enthält neben dem Hauptspiel ein Audiobook sowie den kompletten Soundtrack. Ebenfalls kostenlos ist das Brigador Modkit bei GOG.com erhältlich. Ein Eindruck vom Gameplay vermittelt euch der am Ende dieser News eingebundene Trailer aus dem Jahr 2017.