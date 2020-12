PM: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Anzug-Voting (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Mit Miles Morales schwingt sich ein weiterer Spider-Man durch Marvel´s New York und beschützt sein Zuhause vor jeder Menge Gefahren. Und das mit Stil! Neben dem Klassischen Anzug von Miles erhaltet ihr im Spiel zahlreiche coole Anzüge, die das Erscheinungsbild von Spider-Man verändern.

Neben dem allgemein ziemlich beliebten “Grosse Verantwortung”-Anzug, hat sich auch der Bodega-Katze-Anzug in die Herzen vieler Fans geschlichen. Wusstet ihr eigentlich, dass ihr den Spider-Trainingsanzug erst erhaltet, wenn ihr ein Neues Spiel+ beginnt?

Wir können uns kaum entscheiden, welcher Anzug uns am besten gefällt. Deshalb fragen wir euch! Welcher Spider-Man-Anzug ist euer absoluter Favorit? Stimmt jetzt ab!

© 2020 MARVEL © 2020 Sony Interactive Entertainment LLC. Published by Sony Interactive Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP. Created and developed by Insomniac Games, LLC.