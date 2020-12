PM: Januar-Angebote: Diese Games müsst ihr gespielt haben! (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die PlayStation Januar-Angebote halten zahlreiche coole Spiele für euch parat. Sicher sind auch einige dabei, die ihr schon immer einmal ausprobieren wolltet! Um euch die Qual der Wahl ein wenig zu erleichtern, haben wir euch einige Must Haves in diesem Blogpost zusammengetragen, die vor allem aufgrund ihrer fantastischen Metacritic herausstechen.

Metacritic Score: 86 / User-Score: 8,0

Resident Evil kehrt mit Teil 7 zu seinen Wurzeln zurück: Weniger Munition, dafür viel mehr Horror-Stimmung! Bei Kritikern und Fans ist dieser Wandel sehr gut angekommen. In einem großen Anwesen wartet Familie Baker auf euch, die mindestens so viele Geheimnisse hat, wie sie gruselig ist. Auf eurer Erkundungstour durch das Haus werdet ihr viele von ihnen entdecken und mithilfe cleverer Puzzle lösen – falls ihr die nächste Sequenz überlebt!

Metacritic Score: 93 / User-Score: 5,7

Ellie oder Abby – mit welcher der beiden starken Frauen könnt ihr euch besser identifizieren? Die beiden Protagonistinnen geraten in der Geschichte immer wieder aneinander und in zahlreiche Konfliktsituationen, die oftmals viel gefährlicher als Clicker, Bloater und andere Infizierte sind.

Die emotionale Reise von Ellie in The Last of Us Part II hat die Gaming-Welt gespalten. Wieso das so ist und auf welche Seite ihr euch stellt, findet ihr am besten selbst heraus.

Metacritic Score: 87 / User-Score: 8,3

Die Armeen der Hölle belagern die Erde und ihr seid der einzige Dämonen Slayer, der etwas dagegen ausrichten kann. Also kämpft! Ein auf der Schulter montierter Flammenwerfer, versteckte Klingen und zahlreichen Waffen helfen euch dabei, die Dämonen in verschiedenen Dimensionen zu bezwingen und letztlich das Auslöschen der gesamten Menschheit zu verhindern. Die Deluxe Edition von DOOM Eternal wartet mit unsagbarer Geschwindigkeit und unglaublicher Durchschlagskraft auf euch.

Metacritic Score: 88 / User-Score: 8,4

Der fetzige Soundtrack mit Ohrwurm-Garantie, die coolen Sprüche von Dante, Nero und V, sowie die packenden und actionreichen Kämpfe in Devil May Cry V werden euch in seinen Bann ziehen. Ihr merkt es schon: DMC5 ist einfach cool – von der Haarspitze bis in die ekligen Zehen der krüppeligen Dämonen, die ihr mit den drei Hauptcharakteren des Spiels in Stücke reißt.

Metacritic Score: 92 / User-Score: 8,3

Journey ist wohl eines der schönsten Spiele, die jemals auf PlayStation-Systemen erschienen ist. Lasst euch auf eine emotionale Reise mitnehmen, die von der Community und den Pressestimmen hoch gelobt wird. Journey braucht nicht viele Dialoge und eine bis ins Detail erklärte Geschichte, um zu überzeugen: Als namenloser Nomade erkundet ihr die Welt auf eigene Faust – allein, oder mit einem Fremden, den ihr auf euren Wegen trefft. Welche Geheimnisse ihr wohl aufdecken werdet?

