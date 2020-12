PM: Die besten Januar-Angebote unter 15 Euro (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen im wohl coolsten Sale bei PlayStation! Die Januar-Angebote warten mit zahlreichen Spielen auf euch, die es trotz Eiseskälte in eurem Wohnzimmer heiß werden lassen. Wir sind uns sicher, dass für jeden etwas dabei ist. Wenn ihr ein richtiges Schnäppchen machen wollt, haben wir hier ein paar echte Highlights für euch, die ihr unter €15,00 ergattern könnt.

Es ist verrückt, es ist schnell, es ist Borderlands! The Handsome Collection vereint Borderlands 2 und Borderlands: The Pre-Sequel zu einem einzigartigen FPS-RPG-Geballer, das ihr allein oder mit bis zu vier Personen im Koop spielen könnt. Mit dabei sind außerdem alle Add-Ons, die euch mehrere hundert Stunden Spielspaß bieten. Was seid ihr denn noch hier? Pandora erwartet euch!

Mit Dark Souls III wird es düster im PlayStation-Sale! Das Franchise, das dieses Spiele-Genre geprägt hat, fordert euch und euer Können ein weiteres Mal heraus. In einer Welt voller Dunkelheit warten zahlreiche Gegner, die alles andere als einfach sind – werdet ihr gegen sie bestehen? Mit stumpfem Button-Mashing werdet ihr hier nicht weiterkommen, ihr braucht eine gute Strategie!

Die Welt von Concrete Genie versinkt in Dunkelheit und nur ihr könnt sie mit einem magischen Pinsel retten. Was zunächst nach einem bunten Märchen klingt, ist so viel mehr! In diesem PlayStation-Spiel dreht sich alles um Mobbing, Einsamkeit und eure eigene Vorstellungskraft. Mit dem großen Pinsel lassen sich die Straßen, Wände und Dächer nicht nur bunt gestalten: Alles erwacht zum Leben und hilft dem Protagonisten Ash dabei, die Dunkelheit aus seiner Heimat zu vertreiben.

Zwei Spiele für doppelten Horror: Gruselt euch durch die Anfänge des Resident Evil-Franchises und versucht, die HD-Remaster von Resident Evil und Resident Evil 0 zu überleben. Inklusive sind nicht nur die 8 DLC-Kostüme, sondern auch die Möglichkeit, als Albert Wesker zu spielen. Wählt zwischen der modernen Steuerung oder besinnt euch auf die klassischen Bewegungen.

Erlebt spannende Geschichten aus dem Star Wars-Universum im unverkennbaren LEGO-Stil! Die ikonischen Szenen von der Leinwand finden hier mit völlig neuen Erlebnissen zusammen, um euch galaktische Unterhaltung zu bieten. Natürlich dürfen dabei erbitterte Blaster-Schlachten nicht fehlen! Werdet ihr eure Waffe besser schwingen als die Gegner?

