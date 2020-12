PM: PlayStation-Indies: Sechs kommende Spiele, die ihr im Auge behalten solltet (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales und natürlich wundervolle Indie-Titel wie The Pathless und Bugsnax angesehen. Die Auswahl ist beinahe lachhaft riesig – und es ist ein überwältigendes Gefühl, dass es deutlich mehr Spiele gibt, die ich jetzt auf meiner PS5-Konsole spielen kann, als ich überhaupt Zeit habe.

Ich habe die leckeren Bewohner der Insel Schleckum in Bugsnax kennengelernt – von Young Horses, den Schöpfern von Octodad: Dadliest Catch – und mich in der faszinierenden Welt von The Pathless aus dem Hause Giant Squid verloren. Diesen Monat erschien auch Haven, ein Spiel über Beziehungen, in dem man eine geheimnisvolle, im Koop-Modus spielbare Welt entdeckt. All diese Spiele unterscheiden sich deutlich voneinander, besitzen jedoch alle unglaublich viel Herz. Und das PlayStation-Indies-Team hat mit noch vielen anderen genialen Entwicklern zusammengearbeitet, um euch eine breite Vielfalt an neuen Erlebnissen auf PS5 zu bringen.

Bald erscheinen noch mehr tolle Indies-Spiele auf PlayStation, die ich euch nur allzu gern vorstellen möchte.

Video abspielen

Erkundung, actiongeladene Kämpfe, eine wunderschöne Welt zum Entdecken – in Kena ist alles vertreten. Aber wenn ihr so seid wie ich, werden eher die Fäulnis-Geschöpfe euer Herz erobern. Sammelt diese liebenswerten winzigen Geister ein, dann helfen sie euch, eure Umgebung zu verändern und verdorbene Geister auszuschalten, während ihr die Geheimnisse des Waldes entdeckt.

Kena, die Seelenführerin, die der Spieler steuert, besitzt einen Stab, der auf magische Weise als Bogen fungieren kann – und mit der Haptik und den adaptiven Triggern des DualSense-Controllers fühlt sich das echt fantastisch an. Während ihr eure Gegner erledigt, schließt Fäulnis sich euch an, verstärkt eure Fähigkeiten und hilft euch, wieder Leben in euer Dorf zurückzubringen.

Video abspielen

Was ist euer Lieblingsessen? In Nour könnt ihr endlich nach Herzenslust mit euren Pfannkuchen, Boba-Getränken, Ramen und noch vielem mehr herumspielen. Nur zu – veranstaltet ein Riesenchaos und kümmert euch nicht darum, wer es wieder aufräumt.

Entwickler Terrifying Jellyfish wollte die Spieler ganz heißhungrig auf dieses lustige, interaktive experimentelle Spiel machen … und bei mir funktioniert es!

In diesem grenzenlosen Erlebnis könnt ihr zu einem reaktiven, stimmungsvollen Soundtrack mit einer Vielzahl von Küchenutensilien die Ästhetik von Nahrungsmitteln erforschen. Stellt euch unbedingt ein paar Snacks bereit, wenn ihr dieses Spiel spielt.

Video abspielen

Niemand wird schlecht von euch denken, wenn ihr bei diesem Spiel das Licht anlasst. Wenn ihr schon mal eins der anderen Five Nights at Freddy‘s-Spiele gespielt habt, kennt ihr ja die sich schleichend aufbauende Spannung, während ihr als Sicherheitsbeamter eure nächtlichen Runden durch ein Pizzarestaurant voller Spielzeuge, Fahrgeschäfte und erschreckender Animatronic-Kreaturen dreht.

Die Raytracing-Technologie lässt Security Breach geradezu strahlen und zieht euch immer tiefer in dieses Restaurant voller monströser Roboter hinein, die nur darauf warten, euch aus dem Schatten heraus entgegenzuspringen.

Video abspielen

Oddworld: Abe‘s Odyssey startete 1997 mit bahnbrechender vorgerenderter High-End-Computergrafik auf PlayStation und war Wegbereiter für Videospiele, die anspruchsvolle Erzählkunst mit Comedy-Elementen verbinden. Die „Game Speak“-Mechanik des Spiels, das als 2D-Action-Plattformer konzipiert war, führte eine innovative Möglichkeit ein, auf nicht-gewalttätige Weise mit den K.I.-Charakteren zu kommunizieren.

Soulstorm setzt die Saga als zweites Kapitel der Oddworld-Pentalogie fort. Sein „2,9D“-Level-Design ermöglicht es den Spielern, wunderschöne, weitläufige 3D-Welten linear in bewährtem 2D-Action-Gameplay zu erkunden. Mit bis zu 30 Followern gleichzeitig und einem umfassenden Herstellungssystem könnt ihr die Rätsel in den Levels auf eure ganz eigene Art angehen.

Video abspielen

Dieses Kreaturen-Sammel-MMO startete diesen Monat seine Early-Access-Phase auf PS5! Erkundet Inseln und sucht nach den Temtems, die ihr einsammeln und dazu ausbilden könnt, den bösen Clan Belsoto (Belsoto-Klan) zu erledigen, während ihr durch eine Welt voller anderer Spieler wandert. Schließt euch für ein Abenteuer zusammen oder bekämpft einander, um der beste Temtem-Bändiger zu werden.

Dieses dynamische Abenteuer bietet euch auch jede Menge Anpassungsmöglichkeiten für euren Charakter, denn ihr könnt neue kosmetische Optionen freischalten und damit die Persönlichkeit eures Bändigers noch besser zum Ausdruck bringen. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen und der ultimative Temtem-Bändiger zu werden, und bin sehr gespannt, wie sich dieses Spiel bis zur Veröffentlichung der Vollversion noch entwickelt.

Video abspielen

Disco Elysium ist ein preisgekröntes Rollenspiel mit moralisch fragwürdigem Protagonisten, einer geheimnisvollen Welt und einem auf bizarre Weise faszinierenden Fortschrittssystem. Ich war begeistert, als The Final Cut diesen Monat bei den Game Awards für PlayStation angekündigt wurde!

Während ihr als Detektiv mit Amnesie einen rätselhaften Mord aufzuklären versucht, nimmt die Entwicklung der Fähigkeiten eures Charakters in diesem Rollenspiel eine seltsame Wendung, denn genau diese Fähigkeiten werden versuchen, in Form eines inneren Dialogs Einfluss auf den Detektiv zu nehmen. Es ist eine dunkle, fesselnde Reise und wir können es kaum erwarten, bis ihr sie im März mit kompletter Vertonung und weiteren Verbesserungen antreten könnt.