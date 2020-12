PM: Games with Gold: Diese Spiele gibt es im Januar gratis (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Januar warten im Rahmen der Games with Gold wieder tolle kostenlose Spiele auf Dich: Dabei stehen Dir zwei Titel speziell für Xbox Series X|S sowie Xbox One und zwei weitere Spiele für Xbox 360 zur Verfügung, die Du dank Abwärtskompatibilität auch auf Xbox Series X|S und Xbox One spielst.

Little Nightmares

Tauche mit Little Nightmares in eine düstere und skurrile Erzählung ein, in deren Verlauf Du Dich den Ängsten Deiner Kindheit stellst! Hilf Six bei der Flucht aus dem Schlund – einem riesigen, geheimnisvollen Labyrinth, das von verdammten Seelen bewohnt wird, die sich nach ihrer nächsten Mahlzeit verzehren. Erwecke das Kind in Dir und entfessele die Macht Deiner Fantasie, um einen Weg hinaus zu finden!

Little Nightmares ist vom 1. bis 31. Januar auf Xbox One verfügbar.

Trine 4: The Nightmare Prince

Der Bestseller Trine kehrt zurück und entfesselt die Magie mithilfe einer neuen, atmosphärischen 2.5D-Perspektive! Freu Dich auf ein Wiedersehen mit den drei liebgewonnen Protagonisten und begib Dich gemeinsam mit den Helden auf eine Quest durch fantastische und märchenhafte Landschaften, um die Welt vor den Albträumen des Nightmare Prince zu bewahren. Kannst Du den bemitleidenswerten Prinz Selius von seinen Albträumen befreien oder wird die Welt in der Dunkelheit versinken, wenn die albtraumhaften Kreaturen zum Leben erwachen?

Trine 4: The Nightmare Prince ist vom 16. Januar bis 15. Februar auf Xbox One verfügbar.

The King of Fighters XIII

Erlebe Die geupgradete Version dieses beliebten Klassikers und rüste Deinen Hyper Drive auf, um vernichtende Strikes und tödliche Kombos zu entfesseln. Körperlich wie mental gewappnet, stellst Du Dich in diesem Visual Novel anspruchsvollen Kämpfen und erlebst das finale Kapitel der Ash Saga – voller Wut, Verrat und mitreißender Wendungen. Mit dem atmosphärischen Story Mode, dem anspruchsvollen Online Versus Mode und vielen weiteren Modi sowie zwei neuen, auf Konsole exklusiven Charakteren, kommt keine Langeweile auf!

The King of Fighters XIII ist vom 1. bis 15. Januar auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Breakdown

Gefangen in einem mysteriösen Labor und jeglicher Erinnerung an seine Vergangenheit beraubt, entdeckt Derrick Cole außergewöhnliche Kräfte in sich, als er sich in einem Kampf um Leben und Tod gegen eine militärische Splittergruppe und Heerscharen scheinbar unbesiegbarer übermenschlicher Gegner wiederfindet. Kombiniere dynamischen Faustkampf mit modernsten Waffen und begib Dich in diesem Action-Abenteuer aus der Ego-Perspektive auf die Suche nach der Wahrheit.

Breakdown ist vom 16. bis zum 31. Januar auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

