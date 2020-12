Disco Elysium: Jetzt mit deutschen Texten spielbar

PC

Bei den diesjährigen The Games Award wurde für das textlastige Rollenspiel Disco Elysium (zum Jörgspielt Oktober 2019) das Erscheinen einer Final-Cut-Version angekündigt, die unter anderem weitere Sprachen unterstützen wird. Während Disco Elysium - The Final Cut allerdings erst im März 2021 veröffentlicht werden soll, besteht ab sofort die Möglichkeit den Titel mit deutschen, französischen oder spanischen Texten zu spielen.

In den Einstellungen wird euch außerdem die Möglichkeit angeboten, zwei Sprachen auszuwählen, zwischen denen ihr per Tastendruck im Spiel wechselt. Diese Option bietet sich besonders für Spieler an, die gerne auf Englisch spielen, jedoch bei schwer verständlichen Texten auf die Übersetzung in einer anderen Sprache zurückgreifen möchten. Im Gegensatz zu anderen Sprachen wurde die Übersetzung der Texte ins Deutsche und Französische übrigens von der Agentur Testronic, einem professionellen Dienstleister, übernommen.

Solltet ihr noch auf der Suche nach dem Rollenspiel sein, werdet ihr im großen GOG.com Winter-Sale fündig. Dort ist Disco Elysium derzeit für 23,99 Euro (GG-Partnerlink) erhältlich.