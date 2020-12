PM: game Verband empfiehlt zu Weihnachten: Gemeinsam spielen und auf Jugendschutz achten (Game-Verband)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Berlin, 22. Dezember 2020 – Games, Spielekonsolen und Co. spielen dieses Jahr zu Weihnachten eine ganz besondere Rolle: So würde sich rund jeder zweite Deutsche über eine Spielekonsole als Geschenk freuen und über 5 Millionen Menschen planen, Guthabenkarten für Games zu verschenken. Damit die gesamte Familie Spaß mit Games-Geschenken haben kann, ist es wichtig, auf den Jugendschutz zu achten. Eine zentrale Rolle spielen die Alterskennzeichen der USK, die für alle Eltern eine wichtige Orientierungshilfe sein sollten. Darüber hinaus sollte in Familien über mögliche Online-Risiken gesprochen werden, etwa den Umgang mit einem Chat oder den eigenen Daten. Schon beim Einrichten neuer Spielekonsolen sollten die Eltern die Jugendschutzeinstellungen gemeinsam mit ihren Kindern vornehmen, etwa zu Spielzeit- oder Altersbeschränkungen, und darüber sprechen. Das schafft die notwendige Akzeptanz. Und ist dies geschafft, kann direkt gespielt werden – am besten gemeinsam.

„Die vielen Stärken von Games werden in diesem Jahr besonders deutlich: Auch wenn wir nicht wie gewohnt alle Familienmitglieder und Freunde besuchen können, ermöglichen es Computer- und Videospiele doch, gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen – ganz ohne Corona-Sorgen. Und darum ist Weihnachten die beste Zeit, um gemeinsam zu spielen“, sagt game-Geschäftsführer Felix Falk. „Auch bei vielen Kindern und Jugendlichen werden neue Spielekonsolen und Games unter dem Weihnachtsbaum liegen. Wichtig ist hierbei, nicht nur beim Kauf auf die USK-Altersfreigaben zu achten, sondern auch gemeinsam zu spielen. Denn so kann man sich nicht nur über den richtigen Umgang mit Games austauschen, sondern auch eine wundervolle Zeit miteinander verbringen.“

Wichtige Tipps für Eltern gibt es im Elternratgeber von USK und Stiftung Digitaler Spielekultur, der online kostenfrei verfügbar ist.

