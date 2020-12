Playstation Store: Januar-Angebote gestartet

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Vor dem Sale ist nach dem Sale. Oder war es umgekehrt? Wie auch immer: Pünktlich zum neuen Jahr, das laut für gewöhnlich gut unterrichteten Quellen demnächst beginnen soll, startet Sony schon heute mit den Januar-Angeboten im PlayStation-Store. Zwischen dem 22. Dezember und dem 19. Januar warten viele reduzierte Spiele auf euch. Eine vollständige Auflistung findet ihr hier.

Unter anderem reduziert ist The Last of Us Part 2. Statt 69,99 Euro kostet es euch 39,89 Euro. Das Spiel wurde aktuell auch im neuesten Spielwiese-Nanocast von den GG-Usern Sothi und Major Panno gewürdigt.

Einige weitere Angebote: