PM: Guthabenkarten zu Weihnachten so beliebt wie noch nie (Game-Verband)

Berlin, 22. Dezember 2020 – Ob Games, Filme oder E-Books: Immer mehr Medien werden digital konsumiert – entweder im Einzelkauf auf Download-Plattformen oder über Online-Dienste beispielsweise als Stream. Dieser Trend macht Guthabenkarten für die unterschiedlichsten digitalen Plattformen als Weihnachtsgeschenk immer beliebter. In diesem Jahr kommt hinzu: Durch den Lockdown kurz vor Weihnachten sind die Guthabenkarten noch attraktiver geworden. Sie lassen sich häufig auch online kaufen und können nach der Bescherung direkt und auch digital eingelöst werden. Während 2019 noch 8,5 Millionen Deutsche planten, Guthabenkarten zu Weihnachten zu verschenken, sind es in diesem Jahr mehr als 19 Millionen Menschen und damit mehr als doppelt so viele. Das gab heute der game – Verband der deutschen Games-Branche auf Basis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov bekannt. Danach sind Games die beliebteste Kategorie bei den Guthabenkarten: Insgesamt planen mehr als 5,5 Millionen Menschen, Games-Guthaben zu diesem Weihnachtsfest zu verschenken. Eine deutliche Steigerung zum Vorjahr: 2019 waren es noch etwas mehr als 3,5 Millionen Menschen. Auf Platz zwei folgen Guthabenkarten für Filme beziehungsweise TV-Serien, die 5,3 Millionen Menschen planen zu verschenken. Platz drei nimmt hauchdünn Guthaben für E-Books (5 Millionen Menschen) noch vor Musik (5 Millionen Menschen) ein.

„Guthaben für Download-Plattformen und Online-Dienste rund um Games, Filme und E-Books werden in diesem Jahr millionenfach unter Weihnachtsbäumen in Deutschland liegen. Nicht nur der Trend zu Online-Mediendiensten treibt diese Entwicklung an, sondern auch der Lockdown rund um das Weihnachtsfest. Die Guthabenkarten können nicht nur digital gekauft, sondern auch online eingelöst werden. Damit ermöglichen sie in Zeiten von Corona gute und sichere Unterhaltung“, sagt game-Geschäftsführer Felix Falk.

