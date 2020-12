PM: Stoßt das neue Jahr an mit FUT-Turnieren auf PS4 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Läutet das neue Jahr ein und feiert die Ankunft von FUT-Turnieren in FIFA 21 auf PlayStation 4 mit sieben vollgepackten Turniertagen und fantastischen Preisen! Nehmt vom 26. Dezember bis zum 1. Januar an täglichen Wettkämpfen teil, macht euch einen Namen und bringt das Jahr zu einem krönenden Abschluss.

Feiert die Ankuft des neuen Jahrs mit eurem Ultimate Team und sichert euch eine Chance auf fette Gewinne.

Die Turniere sind offen für alle teilnahmeberechtigten Spieler* in den USA, Kanada, in Europa und Südamerika. Je mehr ihr an den täglichen Matches des FUT New Year Kick Off teilnehmt, desto größere Belohnungen könnt ihr erhalten! Jeder Turniertag bietet einen Preispool von insgesamt über 250.000 FIFA Points.

Wird 2021 euer Jahr? Registriert euch jetzt über den Events-Tab auf eurer PS4-Konsole oder über das Competition Center– der Heimat für alle kompetitiven Gaming-Inhalte auf PlayStation.

Im Competition Center findet ihr außerdem alle Informationen zur kommenden FIFA 21 FUT Open Series. Ab dem 4. Januar könnt ihr euch in mehreren Events für die Finals qualifizieren, in denen die Gewinner der monatlichen Finals nicht nur bare Münze sondern auch einzigartige Preise gewinnen können, die es nirgendwo sonst gibt.

Denkt daran: Ganz egal, auf welchem Skilllevel ihr spielt, könnt ihr sowohl gegen eure Freunde als auch gegen andere Spieler aus der PlayStation-Community antreten.

*Für den Online-Multiplayer wird eine aktive PS Plus-Mitgliedschaft benötigt. Mindestalter 16 Jahre. Nur für Personen mit Wohnsitz in den USA, Kanada, in Europa und Südamerika. Mindestalter 18 Jahre. Nur für Personen mit Wohnsitz in Deutschland. Ungültig, wo gesetzlich untersagt. Es können zusätzliche Beschränkungen gelten. Die kompletten Regeln sind hier zu finden.