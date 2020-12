PM: Das weltweite Videospiel-Phänomen Fall Guys bedankt sich bei den Fans! (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Das weltweite Videospiel-Phänomen Fall Guys bedankt sich bei den Fans!

– Live-Action-Feiertagstrailer und gratis In-Game-Kostüm sind ab sofort verfügbar –

Die unaufhaltsamen Teams von Mediatonic und Devolver Digital bedanken sich heute in aller gebotenen Überschwänglichkeit bei der “Fall Guys”-Community. Zum Dank gesellen sich Geschenke in Form eines speziellen Live-Action-Trailers und eines festlichen In-Game-Kostüms.

Lasst euch vom Fall Guys Holiday Special in weihnachtliche Stimmung versetzen:

Der Trailer zeigt das Böhnchen im Kreise der Familie und enthüllt ein neues, weihnachtliches In-Game-Kostüm, das jetzt kostenfrei verfügbar ist!

“Wir hoffen es bringt euch zum Lächeln. Das ist alles, was Fall Guys je wollte! Vielen lieben Dank an alle, die in diesem verrückten Jahr das Spiel unterstützt und gespielt haben. Wir wünschen euch sichere und frohe Feiertage!”, sagte das “Fall Guys”-Team

Fall Guys: Ultimate Knockout lässt Horden von Teilnehmerinnen und Teilnehmern online aufeinander los! Runde für Runde eskaliert das Chaos, bis nur eine Bohne übrig ist! Kämpft gegen bizarre Hindernisse, drängt euch an ungelenken Bohnen vorbei und überwindet die gnadenlosen Gesetze der Physik auf dem Weg zu wahrer Größe. Gebt eure Würde an der Tür ab und bereitet euch auf so manche köstliche Niederlage vor, bevor ihr die Krone beanspruchen könnt!

Fall Guys: Ultimate Knockout ist jetzt auf PlayStation 4 und PC via Steam erhältlich. Rutscht rüber auf fallguys.com , schließt euch Discord an, folgt @FallGuysGame für regelmäßige Updates und setzt euren unvermeidlichen Misserfolg vor den Augen der ganzen Welt fort!