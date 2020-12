Taxi Chaos: Nachfolger im Geiste von Crazy Taxi erscheint 2021

Switch XOne Xbox X PS4

Mit heißen Reifen und noch verrückteren Fahrgästen durch die Straßen einer Metropole brettern? Crazy Taxi von Sega ist vielen Spielern vermutlich ein Begriff. 2021 schickt sich Publisher Lion Castle mit Taxi Chaos an, einen Nachfolger im Geiste zu veröffentlichen.

Das Arcade-Game liefert dem ersten Trailer nach zu urteilen einen knallbunten, überzeichneten Cartoon-Look. Wahlweise klemmt ihr euch als Taxifahrer Vinny oder mit der selbsternannten "Influencerin" Cleo hinters Steuer von einem der sieben Vehikel. Neben dem klassischen Yellow Cab soll sich mit dem verdienten Fahrtgeld später auch ein Muscle Car oder eine japanische Tuningkarre freischalten lassen. Als Kulisse für die Hatz von A nach B dient die Stadt NYC, die Abkürzung für "New Yellow City" - logisch! Apropos Logik, neben faulem Fußvolk, das sich nach Release von euch kutschieren lässt, will auch das ein oder andere Alien sein Date nicht verpassen. Für die nötige Abwechslung sollen der Arcade-, Freeroam- und Pro-Modus sorgen.

Das Spiel wird laut Angaben des Publishers am 23. Februar 2021 für PC, Playstation 4, Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht. Einen kurzen Eindruck von dem Titel verschafft euch der Trailer, der am Ende dieser News eingebettet ist.