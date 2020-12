Drone Swarm: Update schraubt an Gameplay-Elementen

PC MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Stillalive Studios haben kürzlich ein neues Update für ihr Echtzeit-Strategiespiel Drone Swarm (zum Spiele-Check) veröffentlicht, dank dem sich laut eigener Aussage das "Early-Game großartig verbessert", und das Spielerlebnis aufgrund einiger Quality-of-Life-Veränderungen und Gameplay-Neuerungen insgesamt abwechslungsreicher werden soll.

So wurde der Schwierigkeitsgrad der Anfangs-Missionen erhöht und diese inhaltlich erweitert, unter anderem erscheint ein neuer Gegner-Typ und Upgrades für die Argo sowie Waffen-Skills stehen euch zudem früher zur Verfügung. Das Aussehen der gegnerischen Raumschiffe wurde optisch angepasst, so dass ihr schneller und besser erkennen sollt, welche Angriffe euch erwarten. Zerstört ihr eins dieser Raumschiffe besteht neuerdings die Chance, dass Wrackteile zurückbleiben, die ihr als Geschoss einsetzen könnt. Bei Missionen, die ihr mehrmals spielen müsst, sind die bereits bekannten Gesprächs- und Story-Sequenzen zukünftig überspringbar. Alle Neuerungen lest ihr in der offiziellen Ankündigung bei Steam nach.