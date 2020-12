Space Crew: Nächstes Update fügt neue Events und Optionen hinzu

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Der Echtzeit-Taktiktitel Space Crew (zum Spiele-Check) wurde mit einem weiteren Update um neue Inhalte ergänzt. Während der letzte Patch vornehmlich Neuerungen beim Schwierigkeitsgrad vornahm, erweitert Update 1.2 den Titel um spielerische Inhalte und verspricht für mehr Abwechslung auf euren Streifzügen durch den Weltraum zu sorgen.

In den Sektoren, die ihr durchquert, trefft ihr beispielsweise auf Ionen-Stürme, die zu Stromausfällen auf eurem Raumschiff führen, oder Meteroiden-Schauer, welche die Widerstandsfähigkeit eurer Schilde und Schiffshülle prüfen. Zudem warten in einigen Gebieten neuen Events auf euch. Neben Phasmiden-Artefakten, die ihr mit der neuen Hacking-Funktion schnell lahmlegen solltet, trefft ihr auf (mehr oder weniger verlassene) medizinische Außenposten oder steht versprengten Verbänden eurer Fraktion in Weltraumkämpfen bei. Generell mehr Kontrolle über die Gefechtssituationen erhaltet ihr durch das Setzen eigener Wegpunkte in den Sektoren und die Möglichkeit, euren Schützen im Tagging-Modus einzelne Angriffs-Ziele zuzuweisen. Alle Änderungen des neuen Updates findet ihr in der offiziellen Ankündigung bei Steam.