Fast schon ein Grund zum Feiern: So viele Lesetipp-Tipps von euch gab es noch nie. Vielen Dank dafür! Diese Ausgabe ist stark vom Thema Cyberpunk 2077 geprägt, aber nicht nur. Nicht feiern wird CDPR (CD Projekt Red) allerdings die schlechte Presse (Rauswurf aus dem Sony Store). Es wurde aber auch kritisch-fair über CD Projekt Red berichtet, siehe die weiteren Lesetipps. Und es gibt tatsächlich auch interessantes jenseits von cyberpunkigem, nämlich einen Retro-Artikel und einen Beitrag über die kommende Videospielförderung.

Unser Dank gilt dieses Mal Hannes Herrmann, Jonas S., euph und CaptainKidd.

Crunch trifft auf Cyberpunk 2077

golem.de vom 16.12.2020, von Peter Steinlechner

Es wäre so leicht jetzt einfach auf Cyberpunk 2077 oder CDPR rumzuhacken. Viele "Journalisten" machen das gerade. Dabei hat jede Medaille zwei Seiten. Klar hört sich Crunch erstmal sehr unschön an. Doch dieser Artikel beleuchtet die andere Seite ohne jedoch hier den Crunch in den Himmel zu loben. Es soll eher zum Nachdenken angeregt werden ob unsere aktuelle Verbotskultur noch zeitgemäß ist:

Bloß kein Crunch! Viele Mitglieder der Community von Cyberpunk 2077 sind strikt dagegen, dass das Entwicklerteam für die angekündigten Updates auch Überstunden macht - also in den sogenannten Crunch-Modus wechselt. Jedenfalls sind in Foren und sozialen Netzen erstaunlich viele Beiträge zu finden, in denen die Spieler explizit sagen: Bugfix so schnell wie möglich, aber nur mit der regulären Arbeitszeit.

CD Projekt: Vom Raubkopierermarkt zum Milliardenunternehmen

wiwo.de vom 06.12.2020, von Maximilian Sachse

Seit Tagen dominieren News über Cyberpunk 2077 die Gamingseiten. Sogar in die allgemeinen Nachrichten hat es der o. g. Rauswurf aus dem Sony-Store geschafft. Was hat es aber mit der Firma hinter dem Spiel auf sich? Woher kommt CD Projekt und wie haben sie abseits von The Witcher und Cyberpunk 2077 ihr Geld verdient?

Der polnische Spieleentwickler CD Projekt hat es in kurzer Zeit zu Europas wertvollstem Videospielunternehmen gebracht. Nun erscheint Cyberpunk 2077. Das Spiel entscheidet über die Zukunft der Firma – auch an der Börse. Manche Fans hatten schon befürchtet, der Name des Science-Fiction-Videospiels „Cyberpunk 2077“ sei Programm: Das Erscheinungsdatum des Spiels verschob sich immer wieder. Vom April auf den September, dann auf den November. Jetzt erscheint das Videospiel am 10. Dezember tatsächlich für Playstation, Xbox und den Computer – deutlich vor dem Jahr 2077.

Das Dickste kommt zum Schluss

zeit.de vom 10.12.2020, von Eike Kühl

Der dritte Artikel zum Thema Cyberpunk 2077. Hier findet ihr ein paar allgemeine Gedanken zum Spiel, zu dem Publisher, zu den Hintergründen und natürlich auch zum Crunch. Natürlich werden auch die Bugs nicht verschwiegen.

Es gibt Spiele und es gibt heiß erwartete Spiele. Cyberpunk 2077, das neue Open-World-Abenteuer des polnischen Studios CD Projekt Red, gehört zur zweiten Gattung: Bereits vor rund acht Jahren erschien der erste Trailer und ursprünglich sollte Cyberpunk 2077 im April dieses Jahres herauskommen. Weil das Spiel noch nicht ganz fertig war, wurde der Termin zunächst auf September, dann November und schließlich den 10. Dezember verschoben. Am heutigen Donnerstag ist es für PC, Xbox und PlayStation erschienen.

Aus dem GamersGlobal-Archiv: Deus Ex: Meine erste Erfahrung User-Artikel

gamersglobal.de vom 13.03.2012, von Grundo

Nachdem wir jetzt so viel über Cyberpunk 2077 lesen durften passt hier ein kleiner User-Artikel eines cyberpunkartigen Spieles: Deus Ex. Seinerzeit ein, meiner Meinung nach, sehr gutes Spiel. Es hat viel zu lange gedauert bis weitere Spiele dieser Machart erschienen.

Ich würde mein Verhältnis zu Computerspielen doch als sehr kritisch einstufen. Ich liebe es, alle Jahre wieder das neueste Call of Duty: Schieß-mich-tot 5 für seine minimale Story zu kritisieren. Im gleichen Atemzug beklage ich mich so oft es geht über Mass Effects Sci-Fi Gewäsch vom Menschen der, und nur er alleine, das Universum retten muss. Das letzte richtige Multiplayer-Spiel war Quake 3 und alles andere ist für Leute ohne Skill. Doch während man mir in einschlägigen Foren zustimmt und alles Neue verteufelt hege ich ein Geheimnis. Das eine Spiel, das immer wieder von jemandem auf der Welt installiert wird sobald es erwähnt wird, habe ich nie gespielt. Jawohl, ich, als selbsternannter Core-Gamer und erklärter Gegner der Verdummung der heutigen Spiele, habe Deus Ex nie gespielt. Doch das soll sich nun ändern. Ich möchte auch in den Chor von der "philosophischen Story" und "absoluten Freiheit" einstimmen oder zumindest wissen, ob nun endich dieses Spiel meinen überzogenen Ansprüchen gerecht wird.

Knights of the Old Republic (2003): Auf zu neuen Horizonten

golem.de vom 13.12.2020, von Oliver Nickel

Gute Star Wars Spiele sind leider lange Jahre Mangelware gewesen. Eines der meiner Meinung nach besten war jedoch Knights of the Old Republic. Golem nimmt sich diesem Rollenspiel in seiner Retroserie an.

Es war einmal in einem nicht ganz so weit entfernten Spielstudio: Nachdem Star Wars: Episode 2: Angriff der Klonkrieger sein Debut in Kinos gefeiert hatte, sah es im Bereich der Videospiele Anfang der 2000er-Jahre um das gesamte Franchise wenig innovativ aus.

Ein Spiel aber sollte zu neuen Horizonten aufbrechen: Star Wars: Knights of the Old Republic, welches im Sommer 2003 sein Debüt auf dem PC und der Xbox feierte. Dabei handelte es sich nicht um den immer gleichen Side-Scroller, Raumjägersimulator oder Jedi-Shooter. Stattdessen präsentierten Entwickler Bioware und Lucasarts ein Rollenspiel, bei dem wir den geheimnisvollen Protagonisten steuerten. Unsere Entscheidungen hatten Einfluss auf Gefährten und das Schicksal der Galaxis. Langsam wurden wir uns dabei klar, wer wir waren und wer wir künftig sein wollten.

Aufholjagd im Milliardenspiel

sueddeutsche.de vom 08.12.2020, von Simon Ax

Immer wieder werden Forderungen laut, dass auch hierzulande die Spieleentwickler staatliche Förderungen bekommen sollen. Das ist endlich in trockenen Tüchern. Unter anderem hat so z.B. Mimimi Games eine ordentliche Förderung erhalten.

Spielen, das können die Deutschen. 34 Millionen Videospieler zählt das Marktforschungsinstitut GfK hierzulande. Erfolgreiche Spiele zu entwickeln, das können die Deutschen eher weniger. Beliebte Games wie der Shooter Call of Duty, die Fußballsimulation Fifa oder das Actionspiel Spider Man werden außerhalb von Deutschland programmiert. Die Bundesregierung möchte helfen, Computerspiele aus dem Wohnzimmer ins Arbeitszimmer zu holen - und erhöht nun deutlich die finanzielle Förderung für deutsche Spieleentwickler.

