Space Invaders Extreme: Klassisches Spielprinzip, aber aufgehübscht. Rechts seht ihr, welche Invasoren ihr abgeschossen habt, um farblich passend die Highscore-Jagd zu optimieren.

Space Invaders Extreme und Gigamax 4SE

Space Invaders Gigamax 4SE ist vor allem etwas für Retro-Fans und ihre Freunde.

Jetzt wird losgewischt

Bitte Kopf nach rechts kippen.

Jeder Bossgegner in Space Invaders Extreme stellt euch vor eine etwas andere Herausforderung.

Fazit

Shoot-Em-Up

Einzel- und Mehrspieler (nur Gigamax 4SE)

Für Anfänger bis Profis

Preis: 29,99 Euro

In einem Satz: Gelungene Space-Invaders-Spielesammlung für das Wohnzimmer und unterwegs.

von 1978 ist sicher eines der bekanntesten Videospiele aller Zeiten. Jetzt ist miteine Spielesammlung für die Switch und die PS4 erschienen. Enhalten sindmit 16 Levels,, das erstmals auf Konsolen erscheint, sowie. Ich habe die Switch-Version testgespielt. Feuer frei!Space Invaders Extreme ist eine stark aufgehübschte Version des Klassikers mit scharfer Grafik und sehr viel Bewegung und Leuchten auf dem Schirm. In 16 Levels mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad warten jeweils zig Gegnerwellen auf euch, die ihr mit eurer Kanone in der vorgegebenen Zeit abschießen müsst. Zwischendrin gibt es immer wieder kleine Bonus-Stages, in denen ihr zum Beispiel alle Monster innerhalb einer knappen Zeitvorgabe besiegen müsst. Am Ende jeder Stage wartet ein Bossgegner. Einmal geschaffte Levels könnt ihr jederzeit einzeln ansteuern.Anders als noch am Automaten müsst ihr kein Geld einwerfen und habt sogar unbegrenzt Continues. So könnt ihr zwar leicht alle Levels freispielen, euer Highscore wird aber bei jedem Continue auf Null zurückgesetzt. Und die Highscore-Jagd ist wie in den meisten Arcade-Klassikern und deren Neuauflagen eine zentrale Motivation für den Spieler. Um einen möglichst hohen Punktestzand zu erreichen, müsst ihr zum Beispiel vier Invasoren der gleichen Farbe hintereinander abschießen. Das gibt auch kurz einsetzbare Superwaffen, etwa eine Bombe oder einen Lasterstrahl. Mit zunehmender Spielzeit habe ich meine Kanone daher nicht nur immer besser manövriert sondern auch auf den Highscore geachtet. Space Invaders Extreme läuft sowohl auf dem TV als auch im Handheld-Modus für die Highscorejagd zwischendurch flüssig, die Steuerung ist sogar mit den Joycon präzise.Multiplayerspaß gibt es in Space Invaders Gigamax 4 SE für bis zu vier Spieler gleichzeitig. Der Titel kommt mit Retrolook und -sound daher und ist bockschwer. Dank der unbegrenzt Neustarts (setzt die Punkte auf 0 zurück) haben wir nach weniger als 20 Minuten die drei Levels und ihre Bosse geknackt. Hilfreich ist dabei, dass ihr besonders stark schießen könnt, wenn ihr euch nah beieinander positioniert. Für eine erfolgreiche Highscore-Jagd müssen wir noch viel üben, aber auch so ist Space Invaders Gigamax 4 SE ein guter Spaß für zwischendurch, zum Beispiel auch am Rande einer Party.Als ich Arkanoid vs. Space Invaders startete, war ich erst verwirrt. Denn das Spiel ist auf die Seite gekippt! Kein Wunder, ist der Crossover-Titel doch erstmals 2017 für Mobilgeräte erschienen. Statt einer Kanone steuert ihr, und zwar hochkant und mit Touchsteuerung, wie in, das wiederum ein Klon vonist, eine Plattform. Die Invasoren schießen auf euch, ihr könnt die Schüsse abprallen lassen oder mit Schwung nach oben zurückfeuern. Auch Blöcke sind euch im Weg, die ihr mit einem oder mehreren Schüssen wegballern müsst, manche sind aber auch unzerstörbar. Ihr scheitert, wenn ihr das Levelziel, meist die Vernichtung aller Invasoren, nicht in der vorgegebenen Zeit abschließt. Dann startet ihr es einfach nochmal.Die 150 Levels verteilen sich auf thematisch unterschiedliche Welten. Je besser ihr die Levels abschließt, desto mehr Punkte gibt es. Mit Münzen könnt ihr immer mehr Charaktere freischalten, die alle unterschiedliche Fähigkeiten haben. Alle 15 Levels gibt es nach dem obligatorischen Bosskampf neue Rekrutierungsoptionen. Mit dem Drachen Bob auskönnt ihr zum Beispiel Raketen abschießen. Die Spezialfähigkeiten löst ihr entweder manuell oder automatisch aus. Mit Gold könnt ihr euch außerdem für je ein Level ein Upgrade spendieren und zum Beispiel eure Plattform, das Raumschiff Vau, verbreitern. Durch das Abprallen lassen von Schüssen und das Aufsammeln von Items kommt ihr außerdem irgendwann in den Attackemodus. Dann verwandelt sich euer Raumschiff in einen Bogen und ihr könnt eine Kugel abschießen, die normale Steine und Invasoren durchschlägt.Das Spielprinzip von Space Invaders ist unverwüstlich gut. Wenn ihr den Klassiker und auch die Highscore-Jagd mögt, habt ihr mit Space Invaders Forever eine tolle Sammlung, die sich auch gerade für die mobile Hatz nach Punkterekorden eignet. Die Umsetzung auf die Switch ist, auch mit der Touch-Steuerung in Arkanoid vs Space Invaders, sehr gut gelungen. Sowohl im Handheld-Modus als auch am TV läuft alles flüssig. Der Soundtrack ist japanisch angehaucht und sehr abwechslungsreich. Wenn ihr Space Invaders auf eurer Switch spielen wollt, könnt ihr bedenkenlos zugreifen.