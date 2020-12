Microsoft Flight Simulator: Mehr als zwei Millionen Spieler // weitere Entwicklung

PC Xbox X

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Microsoft Flight Simulator ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Als ältestes Microsoft-Franchise hat der Microsoft Flight Simulator in den letzten 38 Jahren eine bewegte Geschichte hinter sich. Die aktuellste Version hat seit ihrem Release am 18. August bereits mehr als zwei Millionen Spieler erreicht und damit eine neue Bestmarke für das Franchise gesetzt. Mit dieser Spielerzahl ist der Microsoft Flight Simulator auch der größte Launch in der Geschichte des Xbox Game Pass für PC.

Insgesamt absolvierte die Community bisher 50 Millionen Flüge und legte eine Strecke von über 3,5 Milliarden Meilen zurück – das entspricht 19-mal der Strecke von der Erde bis zur Sonne, oder über 400.000 Erdumrundungen! Microsoft teilt in der entsprechenden Pressemitteilung mit, dass sie tief bewegt von Eurem fantastischen Feedback und extrem dankbar sind, dass ihnen so eine leidenschaftliche und enthusiastische Community den Rücken stärkt und ihnen kontinuierlich hilft, den Microsoft Flight Simulator immer weiter zu verbessern. Außerdem bedanken sie sich bei der Creator-Community, die über das Software Development Kit schon über 500 Flughäfen, Flugzeuge und weitere Addons entwickelt haben.

Konsequenterweise wurde der Erfolg des Microsoft Flight Simulator auch bei den Game Awards gewürdigt. Der Titel gewann den Preis in der Kategorie Best Sim / Strategy 2020. Wie wir bereits berichteten, könnt ihr ab Sommer 2021 auch auf Xbox Series X|S abheben. Einen entsprechenden Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News ansehen. Bereits am 22. Dezember erscheint das VR-Update.

Als kleines Dankeschön gibt es am 22. Dezember außerdem eine Überraschung. Ihr könnt euch eine einzigartige Lackierung im Microsoft Flight Simulator-Look für die gesamte Startflotte sichern und mit der knuffigen Hunde-Lackierung aus dem Holiday Commercial in die Lüfte gehen. Für noch mehr Weihnachtsstimmung sorgt dabei Schneefall in Echtzeit und realitätsnahes Eis, das sich über den Planeten ausbreitet.

Fpr 2021 sind außerdem drei neue und umfassende Updates sowie vier bis fünf zusätzliche Welt-Updates geplant. Auch weitere Überraschungen sollen folgen.