Teaser Eigentlich ein Permadeath-Rogue, aber irgendwie auch ein waschechtes RPG mit Quests und optional mit Speichern/Laden: Jörg hat endlich wieder etwas anderes gespielt als diverse 50-Stunden-AAA-Titel!

Nach dreieinhalb Jahren Abstinenz (ich rede vom Spiel, nicht von der letzten Jörgspielt-Folge! Das waren nicht mal drei Jahre!) habe ich mich erneut mit dem, ich glaube 2015 als ASCII-Roguelike gestarteten, mittlerweile zu einem ausgereiften, komplexen RPG mutiertenbeschäftigt – und war von den Neuerungen sehr angetan. Und kann euch einige Best-of-Stories meiner Erlebnisse in auch schon wieder gut 15 Spielstunden erzählen...

Unter anderem wählt man nun zu Beginn nicht mehr nur zwischen einem „True Kin“ – einem wahren Menschen – und einem Mutanten, sondern auch zwischen zwölf Berufen. Diese bestimmen eure Anfangsausrüstung und -skills, was in dem ungeheuer komplexen Roguelike, das eigentlich mehr ein waschechtes Post-Fantasy-RPG mit (aktuell noch ausschaltbarem) Permadeath ist, schon mal Orientierung gibt.

Ich habe mich für einen True Kin Prätorianer entschieden, da der von Anfang an mit einem guten Langschwert und einem Bogen ausgestattet ist (mit entsprechendem Grundskill) und außerdem ein Nachtsichtgerät implantiert hat. Obwohl Caves of Qud eine Oberwelt bietet (jedes zeichengroße Kästchen entspricht dann einer Map im Spiel), ist es qua Definition etwa die Hälfte des Tages dunkel. Und das überwiegende Spiel findet unter der Erde statt, in Dungeons, die teils 16 (und ich vermute auch noch mehr) in die Tiefe reichen. Zwar gibt es es zahlreiche Beleuchtungsmöglichkeiten, von Fackeln, Lampen und Co. über Selbst-Illuminierung (bei Mutanten) bis zu mitschwebenden Glowglobes, aber das Implantat funktioniert immer, benötigt keine Energie und reicht weiter. Nachteil ist, dass man untertage fast alles nur noch grün und rot sieht, aber da muss ich halt durch.